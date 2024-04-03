Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde oturan Sibel-Gökhan Tiftik çifti, geçen yıl çeşitli suçlardan tutuklandı.

O dönemde çocukları Elif Nur (6) ile Y.T. (10) ve M.T. (13) ise halası Deniz Tiftik, amcası Sezer Tiftik ve babaannesi Cihangül Kurumlu'nun yaşadığı aynı mahalledeki eve bırakıldı.

Elif Nur'un şüpheli görülen ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Çocukların yaşadığı evin sahibi olan hala Deniz Tiftik ile amca Sezer Tiftik, 'çocuklara kötü muamele' iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklandı. Elif Nur'un babaannesi Cihangül Kurumlu da 4 gün sonra yakalanıp, tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamenin ardından Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 şüpheli hakkında dava açıldı. İddianamede, Elif Nur'un halası Deniz Tiftik, amcası Sezer Tiftik ve babaannesi Cihangül Kurumlu hakkında Elif Nur'a yönelik 'çocuğu canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, devlet korumasına alınan diğer 2 kardeşe yönelik de 'eziyet' suçlamasıyla 6 yıldan 16'şar yıla kadar hapis cezası istendi.

Davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Cihangül Kurumlu, Deniz Tiftik ve Sezer Tiftik yer aldı. Sezer Tiftik, suçsuz olduğunu belirterek, “Bu olayla uzaktan yakından alakam yok. Beraatimi talep ediyorum, ben suçsuzum. Bana iftira atıyorlar” dedi.

Cihangül Kurumlu da suçlamayı kabul etmeyerek, “Çocukların kaldığı evde ben kalmıyordum. Bana iftira atıyorlar, çünkü ben bakmadım. Olayla bir alakam yoktur. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum” dedi. Deniz Tiftik de çocuklara eziyet iddiasını kabul etmeyip, “Ben bu suçlamaları hak etmedim. Çocuklara çok iyi baktım. Suçlamayı kabul etmiyorum, hakkındaki suçlamalar yalandır. Beraatimi istiyorum” diye konuştu.

Mahkemede Elif Nur’un babası Gökhan Tiftik, Sezer Tiftik’in öz kardeşi olduğunu ve kendisinden şikayetçi olmadığını ifade ederek, “Sezer'den şikayetim yok. Deniz ve Cihangül'ü de Allah'a havale ediyorum, şikayetçiyim. Cezalandırılmalarını istiyorum” dedi.

Cihangül Kurumlu toplam 29 yıl 2 ay hapis cezası almış oldu. Diğer tutuklu sanık Elif Nur’un halası Deniz Tiftik ise kasten öldürme suçundan verilen 22 yıllık hapis cezası iyi hal indirimiyle 18 yıl 4 aya indirildi. Deniz Tiftik ayrıca diğer iki kardeşe eziyet suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Toplamda ise Deniz Tiftik 26 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

AMCA BERAAT ETTİ

Amca Sezer Tiftik ise Elif Nur’un ölümü ve diğer iki kardeşe yönelik eziyet suçlarından beraat etti. Mahkeme heyeti amca Sezer Tiftik’e Elif Nur’un ölümünün ardından çıkan tartışmalarda akrabalarını tehdit ettiği gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Kararının okunmasının ardından sanıklar Cihangül Kurumlu, Deniz Tiftik ve Sezer Tiftik birbirlerine sarılarak ağladı. Cihangül Kurumlu, salondan çıkarılırken, "Ben suçsuzum ben hiçbir şey yapmadım" diye bağırdı.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

İddianamede yer alan İstanbul Adli Tıp Kurumu 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu raporuna göre, Elif Nur'un fiziksel istismarın yanı sıra ölümünün uzun süreli beslenme yetersizliğine bağlı meydana geldiği belirlendi. Ayrıca şüphelilerin çocuklara bakmak için sosyal yardım parası aldığı belirtilen iddianamede, şu ifadeler kullanıldı:

"Şüphelilerin Elif Nur Tiftik ve mağdurlar M. ve Y.'nin bakımını üstlendikleri, hatta bakımları nedeniyle sosyal yardım aldıkları, ancak maktul ve mağdurların insani şartlarda ve insani koşullarda yaşamadıkları, çatı arasında, soğuk bir ortamda, eşyasız, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine uygun olmayan koşullarda yaşadıkları, ayrıca odadan ayrılmalarına engel olacak şekilde kapıya çan bağlamak suretiyle kapının açılmasından şüphelilerin haberdar oldukları mağdur çocukların ve maktulün günlerce ve hatta haftalarca herhangi bir besin maddesi yemeden çatı arasında kaldıkları tespit edildi."

YAŞANTILARINA DEVAM ETMİŞLER

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Bölümü'nden alınan raporda, diğer 2 kardeşin de yaşıtlarına göre yeterince beslenmedikleri ve gelişim geriliklerinin olduğu bilgisine yer verilen iddianamede, "Şüphelilerin çocukların durumuna aldırış etmeyen yaşantılarına devam ettikleri, kendileri uygun ortamda ve yeterli beslenme imkanı bulmuş iken maktul ve mağdurları bu imkanlardan bilerek mahrum ettikleri, işledikleri suç nedeniyle şüphelilerin kanunda öngörülen cezanın en üst sınırından cezalandırılmaları gerektiği, yine şüphelilerin maktulün kardeşleri mağdurlara karşı ise çocuğa eziyet suçlarını işlediklerine ilişkin haklarında kamu davası açmaya yeterlilikte delil ve kanaat oluştuğu" ifadeleri yer aldı.