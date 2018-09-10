Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki bir kuyumcuya önceki gün, tekstil atölyesi iflas eden Mustafa Ö., "gelin arabası" gibi süslenmiş, plakaları kapatılmış bir araçla soygun amacıyla geldi. Vişne Caddesi'nde Gürsel Durmuş'a ait kuyumcu dükkanına elinde Kalaşnikof tüfekle giren Mustafa Ö.'ye çalışanlardan Öznur T. direnmeye çalıştı. Yaşanan arbede sırasında ateş alah silahtan çıkan kurşunla yaralanan Öznur T. bir anda yere yığıldı.

63 YAŞINDAKİ POLİS ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Bu sırada iddiaya göre dükkanda bulunan 63 yaşındaki emekli polis memuru Ahmet Seçkin, soyguna gelen Mustafa Ö.'nün üzerine atlayarak zanlıya müdahale etti. Etkisiz hale getirilen Mustafa Ö., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Mustafa Ö.'nün aracında yapılan aramada ise 4 Kalaşnikof şarjörü ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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