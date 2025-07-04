664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılış töreni yapıldı

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ilk gün müsabakaları tüm heyecanıyla devam ediyor. Müsabakalar devam ederken geleneksel resmi açılış töreni yapıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından söz ve bestesi merhum Beyazıt Sansı'ya ait Kırkpınar Marşı söylendi. 2024 yılının başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, Türk bayrağını göndere çekti.

Ardından başpehlivan Zeybek'in Türk bayrağını taşıyarak öncülük ettiği kortej, protokolü ve seyircileri selamladı. Er Meydanı'nda seyirciye coşku pehlivanlara cesaret veren 40 kişilik davul zurna ekibinin de yer aldığı kortejde, cazgırların, hakemlerin ve saha görevlilerinin geçidini tamamlamasının ardından güreşlere devam edildi.

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664'üncü Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Edirne Valisi Yunus Sezer, açılış töreninde konuşmalar gerçekleştirdi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, "Her yıl yeniden bu Dualı çayıra çıkarken, besmeleyle, dua ile başlıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki bu gelenek sadece güreşi değil, aynı zamanda kardeşliği ve insani mücadeleyi de temsil etmektedir" dedi.