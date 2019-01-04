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Iğdır'ın Aralık ilçesinde, Türkiye-İran sınırında terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse asker şehit düştü, 2 asker hafif yaralandı. Şehidin Gaziantep'in Nizip ilçesi Bahçeli Mahallesi'ndeki yakınlarına acı haber ulaştırıldı. Şehidin baba evine ve mahalleye Türk Bayrağı asıldı. Şehit Köse'nin ailesi ile ilgili acı bir detay da ortaya çıktı.
İRAN HUDUT HATTINDA ATEŞ AÇILDI
AA'nın haberine göre, Emince köyü mevkisindeki İran hudut hattında saat 02.30 sıralarında Bülent Aydın Hudut Karakolu "Lego 8" kule bölgesinde yaya devriye görevi icra eden Hudut Özel Harekat Komando Timi'ne sınırdan sızan 8-10 kişilik terörist grup tarafından roketatar, el bombası ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Ateş sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.
YARALI ASKERLERİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı uzman çavuş, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erzurum'a sevk edildi. Yaralı asker, Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralı diğer askerin de Iğdır Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
ŞEHİT GAZİANTEPLİ
Iğdır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Aralık ilçesinde yaya devriye görevi icra eden kahraman askerler ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada Gaziantep doğumlu Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse'nin şehit olduğu, 2 askerin de hafif şekilde yaralandığı hatırlatıldı.
ÖRGÜTÜN BOMBACISI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Çatışmada bir teröristin etkisiz hale getirildiğinin de belirtildiği açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı: "Çatışmada ağır yaralanan en az iki teröristin ise diğer teröristlerce İran tarafına taşındığı değerlendirilmektedir. Olay yeri incelemesinde, çatışmada etkisiz hale getirilen teröristin bombacı olduğu, üzerinde çok sayıda roketatar, molotofkokteyli, el bombası ve patlayıcı imalatında kullanılan düzeneklerin ele geçirilmesiyle anlaşılmıştır. Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmektedir. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz."
ŞEHİT KÖSE ENİŞTE VAHŞETİNDEN KURTULMUŞ
İHA'nın haberine göre, şehidin Gaziantep'in Nizip ilçesi Bahçeli Mahallesi'ndeki yakınlarına acı haber ulaştırıldı. Şehidin baba evine ve mahalleye Türk Bayrağı asıldı. Şehit Köse'nin ailesi ile ilgili acı bir detay da ortaya çıktı. Şehidin, 20 Haziran 2018 tarihinde cinnet getiren Eyyüp Y. tarafından evlerine yapılan baskında ablası, Gülşen, babası Bekir ve annesi Gülsen Köse'yi kaybetti. Şehit Uzman çavuş Ahmet Köse'nin bu saldırıdan ise olaydan yaklaşık 1.5 ay önce ay önce uzman çavuş olarak görev yapma talebinin kabul edilerek eğitimlere başladığı öğrenildi. Eğitimlerini tamamlayarak izne çıkan şehit uzman çavuşun, olaydan 3 gün önce başlayan görevi nedeniyle ailesinin yanından ayrılarak tekrar görev yaptığı Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Bülent Aydın Hudut Krk. K.lığına döndüğü ortaya çıktı.
ANNESİ, BABASI VE ABLASININ YANINA DEFNEDİLECEK
Acı haberin ardından şehidin köydeki dayısı ve diğer yakınları ise şehit cenazesinin defini için çalışmalara hazırladı. Şehidin çok sevdiği annesi, babası ve ablasının yanına defnedilmesi için aynı mezarlıkta yer açıldı. Şehidin naaşı, baba evinin yakınındaki mahalle mezarlığında gömülü bulunan annesi, babası ve ablasının yanına defnedilecek.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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