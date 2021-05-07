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HaberlerSağlık
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7 Mayıs koronavirüs tablosu açıklanıyor! Bugün korona vaka sayısı kaç? 7 Mayıs vaka sayısı 2021

Vatandaşlar en güncel koronavirüs tablosu verilerini merak ediyor. Sağlık Bakanlığı her gün en güncel koronavirüs tablosunu açıklıyor. En güncel korona tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 253 bin 382 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 388 kişinin testi pozitif çıktı, 304 kişi hayatını kaybetti. Peki 7 Mayıs vaka sayısı açıklandı mı? İşte son dakika koronavirüs haberleri...

7 Mayıs koronavirüs tablosu açıklanıyor! Bugün korona vaka sayısı kaç? 7 Mayıs vaka sayısı 2021

7 Mayıs koronavirüs tablosunun açıklanması bekleniyor. En güncel koronavirüs vaka sayısı ve güncel korona tablosuna göre; ağır hasta 3 bin 378 oldu, 37 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 626 bin 799a yükseldi. 6 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı. İşte son dakika koronavirüs haberleri...

7 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR?

7 Mayıs koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

6 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Test sayısında düşüşün sürdüğü bugünkü tabloya göre 253 bin 382 test yapıldı. Semptom gösteren 2 bin 401 kişiyle birlikte toplam 22 bin 388 yeni vaka tespit edildi.

Tabloya göre son 24 saatte 304 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 42 bin 187’ye yükseldi.

Bugün iyileşen 37 bin 298 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 626 bin 799’a yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.2, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 378 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 53.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.2 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 33.8 olarak duyuruldu.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 153 milyon 356 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 212 bini, iyileşenlerin sayısı 130 milyon 641 bini aştı.
Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 156 bine, Hindistan'da 19 milyon 900 bine, Brezilya'da 14 milyon 725 bine ve Fransa'da 5 milyon 652 bine ulaştı.

Hindistan’da Yüksek Mahkeme, Kovid-19 hastaları için hayati öneme sahip tıbbi malzemelerin tedarik edilememesinden sorumlu hükümet yetkililerinin cezalandırılabileceğine hükmetti.

Brezilya'da ocak ayında uygulanmaya başlanan Kovid-19 aşıları, ülkedeki virüsün daha hızlı yayılan türü P1'e rağmen 80 yaş üstü kişilerde ölümlerin azalmasında etkinlik gösterdi.

Hollanda'nın güneyindeki Maastricht Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde meydana gelen elektrik kesintisi sonucu oksijen cihazına bağlı 2 Kovid-19 hastasının hayatını kaybettiği bildirildi.

Kuzey Makedonya'da salgın dolayısıyla getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Müslümanlar, ilk teravih namazını kıldı.

Ürdün, ülkedeki 3 vakada Kovid-19'un Hindistan varyantına rastlandığını duyurdu.

İran'ın Çin'den aldığı 1 milyon doz Kovid-19 aşısının ülkeye ulaştığı belirtildi. İran'ın ayrıca Rusya'dan aldığı Kovid-19 aşılarının ücretinin Irak'taki alacağından ödeneceği açıklandı.

Özbekistan, salgından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'a tıbbi malzemelerden oluşan yardım gönderdi.

Nijerya, Kovid-19 nedeniyle Türkiye, Brezilya ve Hindistan'dan gelen yolcuları ülkeye almayacağını duyurdu.

Malezya'da hükümet, ramazanın başından bu yana Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle şimdiye kadar iki defa uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının yarından itibaren yeniden yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Malezya Ulusal Kovid-19 Bağışıklığından Sorumlu Bakan Hayri Cemaleddin de gönüllü vatandaşlara yapılacak 260 bin doz AstraZeneca aşısı için başvuruların bugün 3 saatte tamamlandığını açıkladı.

Malezya'da ayrıca bir kişide Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türü tespit edildi.

Mısır'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktorların sayısı 499'a yükseldi. Mısır Doktorlar Sendikası, son 5 günde ülke genelinde 18 doktorun daha salgın nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Pakistan, Kovid-19'un yeni varyantlarının yayılmasını engellemek amacıyla İran ve Afganistan kara sınırlarından ülkeye girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle vatandaşlarına uyguladığı seyahat yasağının 17 Mayıs itibarıyla kaldırılacağını açıkladı.

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