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8 Nisan Bitcoin ne kadar, kaç TL? Bitcoin son durum nedir?

Bitcoin, kripto para piyasalarına gelen genel satış dalgasının etkisiyle 60,000 dolar sınırından 57,000 dolara geriledi. Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi, yeni zirvesini 61,683.86 dolar ile Mart ortasında gördü.

8 Nisan Bitcoin ne kadar, kaç TL? Bitcoin son durum nedir?

Son 24 saat içinde 55,604.02 ve 58,731.14 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.65 düşüşle 57,051.24 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 3.85 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, 1.06 trilyon dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 4.05 düşüşle 2,021.73 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 4.87 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 232.9 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 0.31 düşüşle 400.19 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 30.83 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 61.87 milyar dolara geriledi.

Tüm piyasalarda toplam hacim de 1.0 trilyon 918 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 74 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı.

Toplam 9,165 kripto para biriminin işlem gördüğü 38,034 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 55.5'ini Bitcoin, yüzde 12.1'ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 213 milyar dolar düzeyindeydi.

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