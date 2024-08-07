84 yaşındaki Al Pacino'nun 14 aylık bebeğinin yüzü ilk kez görüldü

ABD'li ünlü oyuncu Al Pacino, geçen yıl dördüncü çocuğunu kucağına almıştı.

Beverly D'Angelo ile birlikteliğinden 23 yaşında Olivia Pacino ve Anton James Pacino adında ikizleri; Jan Tarrant ile birlikteliğinden de 34 yaşında Julie Pacino adında bir kızı olan 84 yaşındaki Al Pacino, Kuveyt kökenli ABD'li film yapımcısı olan 30 yaşındaki Noor Alfallah ile birlikteliğinden Roman adında bir erkek çocuk sahibi daha olmuştu.