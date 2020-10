HABERTURK.COM

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Sabancı Vakfı iş birliği ile hayata geçirilen “Köy Okulları Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenleri Mesleki Gelişim Programı”nın çıktıları, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Boyacı, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ile öğretmenlerin katıldığı Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Emirler Köyü İlkokulu’nda gerçekleştirilen toplantı ile kamuoyuna duyuruldu.

Türkiye’nin tüm köy okulu öğretmenlerine ulaşma ve mesleki gelişimlerine destek olma hedefiyle yaklaşık bir sene önce başlayan proje kapsamında birleştirilmiş sınıflarda eğitim ve köyde öğretmen olmak gibi konularda eğitimler verildi. Verilen eğitimlere başta köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda görev yapan 7 bin öğretmen olmak üzere, köy okullarına atanabilecek sınıf öğretmenleriyle birlikte toplam 9 bine yakın öğretmen katıldı. Program kapsamında köy öğretmenlerine rehber olması için hazırlanan “Köy Öğretmeninin Başucu Kitabı” ve “Birleştirilmiş Sınıflar için Etkinlik Kitabı” ise Millî Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle köy okullarına ve öğretmenlere ulaştırıldı. Bu kitaplar, öğretmenlere mesleklerinin ilk yıllarında köyde yaşam ve nitelikli eğitime dair rehber olmayı hedeflerken aynı zamanda birleştirilmiş sınıflardaki müfredata yönelik farklı etkinlik önerileri de sundu.

'YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ'

Bir zamanlar öğrencisi olduğu okulun bahçesinde gerçekleştirilen törende açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, köy okullarını eğitimin temeli olarak gördüklerini ve kısa bir süre önce köy okullarına dair önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.

Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimin 2'inci aşamasında köy okullarının bütün sınıf düzeyleriyle açıldığına işaret ederek yeni düzenlemeyle öğrenci mevcudu sınırının da kaldırılarak velilerin isteği doğrultusunda tüm köy okullarının açık kalacağına dikkat çekti.

Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan 7 bin köy okulundaki tüm öğrencilere 5 farklı alanda 17 ayrı çalışma kitabı hazırlayarak yaz tatili başlarken özel çantalarıyla birlikte ulaştırdıkları hatırlatan Bakan Selçuk, öğrencilere yönelik yeni kaynak desteklerine bütün eğitim düzeylerinde sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Aralık 2019’da Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Sabancı Vakfı iş birliğinde projeyi başlatırken tüm köy okulu öğretmenlerine ulaşmanın sözünü vererek yola çıktıklarını belirten Bakan Selçuk, salgın koşullarında engel tanımadan projenin ikinci fazını uzaktan eğitimle yapılandırıp 7 bini köy okulu öğretmeni olmak üzere 9 bine yakın öğretmene ulaşarak hedefin üzerine çıktıklarını söyledi.

Bakan Selçuk, "Öğretmenlerimizle birlikte hayata geçirdiğimiz tüm bu çalışmalarla göz bebeğimiz köy okullarımızda yeni bir sayfa açıyoruz" ifadesini kullandı.

'EĞİTİM ÖNCELİKLİ KONUMUZ'

Törende yaptığı konuşmada eğitimin her kademesindeki öğretmen, öğrenci ve velilere dokunduklarını belirten Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Toplumsal gelişme için yürüttüğümüz çalışmaların içerisinde en öncelikli konularımız arasında ‘eğitim’ yer alıyor. Kurulduğumuz günden bu yana okullar, öğretmenevleri, kütüphaneler, yurtlar gibi 120’den fazla kalıcı eseri ülkemize kazandırdık. 48 bin burs ile öğrencilerin eğitimine destek olduk. Geliştirdiğimiz ve desteklediğimiz projelerle eğitimin her kademesindeki öğretmen, öğrenci ve velilere dokunmaya gayret ediyoruz” dedi.

Destekledikleri projelerle kadın, genç ve engelli bireylerin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için çalıştıklarına değinen Güler Sabancı, “Türkiye’nin her yerinde ve eğitimin her kademesinde desteklediğimiz projelerle kadın, genç ve engellilerin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için çalışıyoruz. Kırsalda eğitimin niteliğinin artırılması için de Köy Okulları Değişim Ağı Derneği yani KODA ile 4 yıldır çalışmalar yürütüyoruz. Sayın Bakanımızın da her fırsatta belirttiği gibi köy okullarının eğitimin ‘göz bebeği’ olduğuna gönülden inanıyoruz. Mesleklerinin ilk senesinde köy okullarına atanan öğretmenlerimiz, belki de daha önce hiç görmedikleri coğrafyalarda çalışıyorlar. Onlara sıcak bir hoş geldin demek ve umutlarını yeşertecek desteği verebilmek çok kıymetli. Çünkü biliyoruz ki bir öğretmene dokunursanız o öğretmen sadece bir çocuğu değil, bütün bir köyü dönüştürebilir" ifadelerini kullandı.