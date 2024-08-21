Ebrar Karakurt babasının düğününde coştu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Ebrar Karakurt'un babası İsmail Karakurt dünya evine girdi. Karakurt, damat halayı çekip, roman havası oynayıp babası ile dans etti
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un babası İsmail Karakurt, Vildan Çakar ile dünyaevine girdi.
Balıkesir’de gerçekleşen düğüne çok sayıda kişi katılırken Ebrar Karakurt, düğünde adeta coştu.
Babası İsmail Karakurt'un düğününde damat halayı çekip, roman havası oynayan Ebrar Karakurt'un eğlenceli anları sosyal medyada paylaşıldı.
Bir ara duygusal anlar yaşayan baba - kız, 'Bana Bir Masal Anlat Baba' şarkısında sahnede dans etti.
Ebrar Karakurt babasının bu mutlu gününü "Bir ömür boyu mutluluklar canlarım" notuyla paylaştı.