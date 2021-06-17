A Milli Takım gruptan nasıl çıkar?

Grubun ilk maçında İtalya'ya 3-0 kaybeden A Milli Takım, ikinci maçında da Galler'e 2-0 mağlup olarak ilk ikiye girme şansını kaybetmiş oldu.
Grupta 2 yenilgi alıp 5 gol yiyen Türkiye'nin tur için tek hedefi en iyi üçüncü takımlar arasına girmek olacak.
Son maçını İsviçre ile oynayacak olan ay-yıldızlılar, galip gelerek diğer gruplardaki üçüncülerin durumunu bekleyecek.
PUAN EŞİTLİĞİNDE BAKILACAK UNSURLAR
Takımlar arasındaki gol averajı
Takımlar arasında atılan gol sayısı
Gruptaki gol averajı
Grupta atılan gol sayısı
Fair-Play puanı
Elemeler genel sıralama
İŞTE EN İYİ ÜÇÜNCÜLÜK İÇİN RAKİPLER
Gruplarda ilk maçlarını kaybedenler ya da iki maçta 3 puanda kalanlar ise şimdilik Türkiye, Finlandiya, Danimarka, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Hırvatistan, İskoçya, Polonya, Almanya ve Macaristan olarak sıralandı.
2016'DA OLMAMIŞTI
EURO 2016'da ilk iki maçını kaybeden Türkiye, son karşılaşmada Çekya'yı mağlup ederek en iyi üçüncüler arasında kalmak için umutlanmıştı. Ancak İtalya'nın İrlanda'ya 1-0 mağlup olmasının ardından en iyi üçüncüler arasında İrlanda girmiş ve Türkiye elenmişti.
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