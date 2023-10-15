A Milli Takım'ın golü VAR'dan döndü! İşte o pozisyon
A Milli Takım'ın Letonya ile karşı karşıya geldiği maçta Yunus Akgün'ün golü ofsayt nedeniyle iptal edildi. İşte o pozisyon...
Türkiye'nin Letonya ile karşı karşıya geldiği maçta 21. dakikadaki golümüz VAR'dan döndü.
Ceza sahasına gönderilen topu Barış Alper, bekletmeden Hakan Çalhanoğlu'na bıraktı. Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşu ise ıska geçti. Arkadan topu iyi takip eden Yunus kalabalığın içinden topu ağlara gönderdi.
Pozisyon sonrası VAR, hakem, Enea Jorgi'yi uyardı. Jorgi, Hakan'ın ofsaytta olduğunun kendisine iletilmesinin ardından golü geçersiz saydı.
İşte iptal edilen golümüz: