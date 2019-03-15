A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş'in ilk milli kadrosu belli oldu. Gökhan Gönül, Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz uzun bir aradan sonra Milli Takım'a çağrıldı.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta Arnavutluk ve 25 Mart'ta ise Moldova ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosunda şu isimler yer alıyor:

KALECİLER: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Sinan Bolat

DEFANS: Gökhan Gönül, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Hasan Ali Kaldırım, Emre Taşdemir

ORTA SAHA: Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Emre Kılınç, Hakan Çalhanoğlu

FORVET: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Yunus Mallı, Güven Yalçın