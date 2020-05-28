AA

Avrupa Birliği (AB),Beşşar Esad rejimine uyguladığı yaptırımları 1 yıl uzatma kararı aldı.

AB Konseyi, Suriye'de Esad rejimi ve destekçilerinin sivil halka yönelik baskılarının sürmesi nedeniyle uygulanan sınırlayıcı tedbirlerin 1 Haziran 2021'e kadar uzatılması kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, AB’nin, Suriye'de halka şiddet uygulanmasında rol aldığı için yaptırımlar listesine dahil ettiği kişi sayısının 273 olduğu kaydedildi.

Belirlenen kişilere yönelik seyahat yasağı uygulanıyor. Ayrıca bu kişilerin AB'deki mal varlıkları da donduruluyor. AB’nin Suriye'de yaptırım uyguladığı 70 kurum bulunuyor. Aralarında Suriye Merkez Bankasının da bulunduğu bu kurumların mal varlıkları da donduruluyor.

Suriye’ye karşı uygulanan AB yaptırımları arasında, yatırımların kısıtlanması, halka baskı yapmak için kullanılabilecek teknik ekipman ve teknoloji ihracatının engellenmesi ile petrol ambargosu yer alıyor.