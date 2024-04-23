Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
Fenerbahçe, ligin 33. haftasında konuk olduğu Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Sarı-lacivertliler, Fred ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle iki kez öne geçerken Sivasspor 90+4'te Manaj'ın penaltıdan kaydettiği golle maçın sonucu ilan etti. Hafta içinde Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe bu skorla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü. Spor yazarlar Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Ercan Güven: "Böylesi görülmedi… Kadıköy’deki Olympiakos rövanşında işi bitirecek adamlar “korumak için” kenara alınıp, uğruna “Avrupa Kupası yarı finali” feda edilen Sivasspor deplasmanı, Fenerbahçe’yi “şampiyonluk aday adaylığından” da etti… Traji-komik!..Lakin durum acıklı… Bundan sonrası Kadıköy’de tufandır! Çünkü, sözlük anlamıyla “yarım yamalak” bir sezon kalmıştır Fenerbahçe’nin elinde. Hem de en umutlu sezonda. Ne Avrupa, ne Lig, ne Kupa, hava sıfırın altında. Bari frene basmasalardı, elini tutmasalardı da… Sistemi, pası, kötücül organizasyonları, bireysel yeteneksizleri dolu dolu protesto edecek Fenerbahçe eylemleri sürüp gitseydi. Yer yerinden oynasaydı. Hiç değilse futbola faydası olurdu belki. Bedelini ödediler, protesto da yarım yamalak kaldı."
Gürcan Bilgiç: "Geçen sezon da benzer maçlar yaşandı. Takımın üstüne sonuç baskısı geldiğinde kontrol de kayboluyordu. Öne geçtikleri maçlarda skoru tutamayıp, puan kaybettiler. Olympiakos karşılaşmasında da benzer "panik" vardı oyuncuların üstünde. Acele ettiler, doğru karar veremediler, pas şiddetini ayarlayamadılar ve top kayıplarıyla işlerini zora soktular. Bu ruh hali Sivas'ta da devam etti. "Bir an önce gol atalım" derken, oyun planını unuttular."
"Maç boyunca hakem Cihan Aydın'ı parmağında oynatan Manaj, daha temas gelmeden kendini yere attığı pozisyonda VAR'ı da tuzağına düşürdü. Ama bu kayıp, kalan haftaların üzerine kabus gibi çökecek, çünkü ipler artık ellerinde değil. Artık bir değil, birkaç "mucize" bekleyecekler. Eğer mucizelere inanırsanız"
Cem Dizdar: "İsmail Kartal değişikliklerine kadar maç iki takım için de, “Rakip takım hatası beklentisi”ne kuruluydu. Değişiklikler de pek işe yarayacak gibi görünmüyordu ama hakem Cihan Aydın’ın Fred’e yapılan faulü hücum avantajına bırakması Fenerbahçe’ye golü getirdi. Lakin maç böyle bitmeyecekmiş! Fenerbahçe’nin ısrar ettiği “yabancı hakem” ince eleyip sık dokuyarak hakemi penaltıya ikna etti ve şampiyonluk iddiası ciddi hasar aldı! Artık Fenerbahçe’nin yapacaklarından öte iş Galatasaray’ın yapamayacaklarına kaldı onlar açısından."
Engin Verel: "Yine basit bir hata, bir penaltı ve 2-2. Yabancı hakem isteyen Fenerbahçe'ye bir çift sözüm var. Dün yerli VAR olsaydı kesinlikle bu pozisyonda orta hakemi izlemeye çağırmazdı. Yabancı hakem getirmenin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha düşünsünler."
Ahmet Çakar: "Fenerbahçe'nin şampiyonluğu dün gece gasp edilmiştir. Son dakikada uydurma, hatalı ve taraflı bir penaltıyla yarış dışına itilmiştir. Bana hiç kimse ama hiç kimse son dakikada verilen penaltının penaltı olduğunu anlatamaz. Adam topa vuruyor, her ne kadar Livakovic'in sağ ayağı, Sivassporlu oyuncunun ayağına temas etse bile bu temastan önce Sivassporlu oyuncu, kendini kalecinin önüne doğru yere bırakıyor. Hakem yerli de olsa yabancı da olsa, VAR hakemi nereden olursa olsun sonuçta parçalanan, gasp edilen Fenerbahçe oluyor. Fenerbahçe pek tabii ki dün gece kazanmayı hak edecek bir futbol oynamadı."
Ömer Üründül: "Fenerbahçe ağır çekim film gibi hücum ediyor. İleride çalım atabilecek güçte oyuncu yok, arkadaşlarına kendisini gösteren kimse yok. Ve bu 62 dakikada 2 yarım pozisyon var. Gol de Fred'in mükemmel uzak menzilli şutu ile geldi. Rakip skora denge getirdikten sonra İsmail Kartal nihayet uykudan uyandı. Haftalardır yürüyen Tadic'in dün gece yürüyecek hali bile yoktu!"
İlker Yağcıoğlu: "Sezonun flaş ismi İrfan yine imdada yetişirken son saniyelerde yabancı VAR hakeminin uyarısıyla gelen penaltı ve Manaj'ın gole çevirmesi Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutlarını bitirdi. Çok büyük bir mucize olmazsa bu sezon da boşa geçmiş olacak. Tarihin en iyi kadrolarından birinin ligi ikinci bitirmesinin hesabını da muhakkak birileri verecektir."
Oktay Derelioğlu: "İrfan Can tam takımı kurtardı derken yapılan penaltı Fenerbahçe'yi yaktı. Maçın 2-2 bitmesi puan farkını 4'e yükseltti. Haftaya Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacak. Kritik bir virajı geçemeyen Fenerbahçe'nin şansı çok azaldı. Fred'in golü İsmail Kartal'a hata yaptırdı. 2 puan kaybıyla Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı bence çok azaldı."
Mehmet Özdilek: "Fenerbahçe'de çok fazla bireysel yetenek var maçı alabilecek ama bu maçta İrfan Can hariç hiç kimse çıkıp sorumluluk almadı."
İbrahim Yıldız: "Karşılaşmanın en çok tartışılan kararı şüphesiz penaltı oldu. VAR kararı ile verilen penaltı Sivasspor’un beraberliği almasına neden oldu. Peki pozisyon gerçekten penaltı mıydı? Sivassporlu oyuncu Manaj, altı pasta buluştuğu topu dışarı attı. Arkadan Djiku’nun belli belirsiz bir müdahalesi vardı. Manaj topu vurduktan sonra kayarak kaleci Livakovic üzerine doğru geldi. İki futbolcunun ayakları temas etti. Pozisyon bitmiş, topu dışarı gitmiş. VAR, hakemi uyardı. Ardından penaltı verildi. Çok tartışılacak bir karar. Belki de şampiyonluğu belirleyecek bir penaltı olarak tarihe geçecektir."
Ahmet Selim Kul: "Çok uzun uzun yazmaya gerek yok. Sportif gerçekliği olmayan bu ligde Fenerbahçe yine rakibine göre saha dışında, TFF odalarında, kamuoyunu yönetmede, algı yaratmada yetersiz kaldığı için ligin son bölümleri yaklaştıkça güç kaybetti ve yine güya kendisine maçın bırakılacağı bir karşılaşmada yine şampiyonluk umudunu mucizelere bıraktı… Maç öncesinde Bülent Uygun ve Sivasspor üzerinden kendi ahlaklarını yansıttıkları suçlamalar yapanlar utanmadan çıkıp sevinecekler ve mutlu olacaklar. Bu ülkedeki utanmazlık seviyesinin geldiği nokta artık beni utandırıyor."
"Yazının sonunda tekrar etmek istiyorum. Fenerbahçe ya bu düzeni yıkıp geçmeli yok yıkamıyorsa da artık bu düzenin içerisinden gitmeli… Süper Kupa zamanı yazdığım gibi… “Eğer bir şeyi ısrarla düzeltmeye çalışmanıza rağmen düzelmiyorsa mevcut yapılanları sürekli tekrarlamak vakit kaybına yol açar. Fener sorunsuz bir şekilde yanarken bir şeyler hala aydınlanmıyorsa orayı biraz Fenersiz bırakmak gerekiyor diye düşünüyorum"