Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Üzeri sıva ile kapatılmış! Tokat'taki depremler ortaya çıkardı

        Sulusaray'da deprem sonrası Osmanlı dönemine ait çeşme ortaya çıktı

        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremler sonrası İlçe Müftülüğüne ait eski kuran kursunun sıvaları dökülünce, Osmanlı dönemine ait çeşme ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 11:25 Güncelleme: 23.04.2024 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Tokat’ın Sulusaray ilçesinde son günlerde meydana gelen büyüklükleri 4 ile 5.6 arasında değişen depremler sonrası, tarihi bir yapı gün yüzüne çıktı.

        2

        İlçeye bağlı Buğdaylı köyünde Sulusaray Müftülüğü’ne ait eski kuran kursunun sıvaları dökülünce 1895 yılında yapıldığı belirlenen çeşme bulundu.

        3

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Demir, "Bu tarihi eser bir çeşme kalıntısıdır. 1895 yılında yapılmış, Osmanlı dönemine ait. Bu çeşmemizin üzeri sıva ile kapatılmış, daha sonra yanına yeni bir çeşme yapılmış.

        4

        Deprem sonrası sıvaların dökülmesi ile birlikte arka planda çeşme ortaya çıkmış. Bu da şunu gösteriyor ki; zaman içerisinde tarihi eserlerin üzeri kapatılsa da depremle birlikte bunlar tekrar ortaya çıkabiliyor.

        5

        Osmanlı döneminde yapılan, Selçuklu ve daha önceki yapılan yapılar aradan geçen yüzlerce yıla rağmen, pek çok depremi görmesine rağmen halen ayaktadır. Bu eserler çok sağlam bir şekilde yapılıyor" dedi.

        6

        SEBASTAPOLİS ANTİK KENTİ SULUSARAY’DA

        Sulusaray ilçesinde, M.Ö. 1'inci yüzyılda kurulduğu tahmin edilen Sebastapolis Antik Kenti'nde 1987 yılında ilk kazı çalışmaları başladı.

        7

        Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinden önemli izler taşıyan antik kentte, çalışmalar farklı tarihlerde devam etti.

        8

        'Büyük azametli şehir' anlamına gelen Sebastapolis'teki kazı çalışmalarında, son olarak Roma dönemine ait 2 bin yıllık yol bulunmuştu.

        9
        #sulusaray
        #Osmanlı dönemine ait çeşme
        #TOKAT
        #tokat deprem
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Çocuklarla Atatürk
        Çocuklarla Atatürk
        TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları
        TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları
        Oto yıkamacılar doldu! Çamurla karışık sağanak!
        Oto yıkamacılar doldu! Çamurla karışık sağanak!
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        2 askeri helikopter çarpıştı: 10 kişi öldü!
        2 askeri helikopter çarpıştı: 10 kişi öldü!
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Yokuştan kayan kamyon 11 araca çarptı!
        Yokuştan kayan kamyon 11 araca çarptı!
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        ABD'de üniversitelerdeki Gazze protestoları yayılıyor
        ABD'de üniversitelerdeki Gazze protestoları yayılıyor
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        İklim değişti! 40 yıl sonra o bitki Antalya'da yetişiyor!
        İklim değişti! 40 yıl sonra o bitki Antalya'da yetişiyor!
        Trump'ın "sus payı" davasında duruşmalar başladı
        Trump'ın "sus payı" davasında duruşmalar başladı
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        Bakan Şimşek: Yatırımcılar Türkiye'ye büyük ilgi gösterdi
        Bakan Şimşek: Yatırımcılar Türkiye'ye büyük ilgi gösterdi
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı