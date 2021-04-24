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ABD Başkanı Joe Biden 1915 olayları hakkında ne dedi?

24 Nisan tarihinin gelmesi ile birlikte ABD Başkanı Joe Biden'dan son dakika 1915 olayları açıklaması geldi. ABD Başkanı Joe Biden'ın, seçim kampanyasındaki vaatleri arasında 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyacağı vaadi yer alıyor. ABD Başkanı 1915 olayları hakkında ne dedi? İşte detaylar...

ABD Başkanı Joe Biden 1915 olayları hakkında ne dedi?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden’in, 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanıyacağına yönelik iddiaların ardından merakla beklenen o açıklama geldi. ABD Başkanı Joe Biden, 1915 Olayları'nı "soykırım" olarak niteledi.

JOE BİDEN'DAN 1915 OLAYLARI AÇIKLAMASI

Biden geçen yıl seçim kampanyası sırasında, ABD’deki Ermeni toplumuna bu konuda vaatte bulunmuş, "benzer bir trajedinin bir daha asla tekerrür etmemesi için Ermeni Soykırımı'nı tanıma ve evrensel insan haklarını, yönetiminin en önemli önceliği yapma" sözü vermişti.

Böylece Biden, 1981 yılında yaptığı açıklamada aynı sözcüğe yer veren Ronald Reagan'dan bu yana "soykırım" terimini kullanan ilk ABD başkanı oldu.

ABD Kongresi'nin her iki kanadı da 2019 yılında 1915 Olayları'nı "soykırım" olarak tanımlayan kararları kabul etmişti.

Ocak ayında göreve başlayan Biden, göreve geldikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilk telefon görüşmesini dün, 23 Nisan'da yaptı.

Görüşmeyle ilgili Beyaz Saray ve Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamalarda 1915 olaylarına ilişkin bir ifade yer almadı.

1915 OLAYLARI NEDİR?

Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, 1915 olayları iddialarının gerçeği yansıtmadığının yabancı kaynaklı belgelerde de açıkça yer aldığını söyledi.

Prof. Dr. Halaçoğlu, Trakya Üniversitesince çevrim içi düzenlenen "Ermeni İddiaları ve Tarihi Gerçekler" panelinde yaptığı konuşmada, Ermeni soykırımı iddialarının tarihi belgelerle yalanlandığını ifade etti.

Ermenilerin geçmişten bu yana batılı devletlerin yönlendirmesiyle soykırım iddialarını gündemde tuttuğunu belirten Halaçoğlu, "İlmi araştırmaları bir kenara bırakıp sadece siyasi düşüncelerle hareket eden bir propagandist hareketin sonucu Ermeniler, kendilerinin 1915 yılında soykırıma tabi tutulduğunu, bazıları 1,5 milyon bazıları 2 milyon Ermeni'nin katledildiği gibi iddialarla ortaya çıkıyorlar. Bir iddia var, bunun yanında bir de gerçekler var. Bu gerçekleri görmezden gelen, tamamen siyaset yapmaktalar." diye konuştu.

Halaçoğlu, Ermeni meselesinin çözüme kavuşmasını ABD ve Batılı ülkelerin istemediğini dile getirdi.

Olayların Türkiye'ye karşı koz olarak kullanılmaya çalışıldığını anlatan Halaçoğlu, "Yaşananların soykırım olduğunu kanıtlayan bir şey yok. Dünyada bu durum bilimsel olarak konuşulmuyor hep siyasi bir malzeme olarak kullanılıyor." dedi.

Türk Tarih Kurumunun detaylı araştırmalar ve arşiv çalışmaları yaparak gerçekleri belgeleriyle ortaya koyduğunu belirten Halaçoğlu, şunları kaydetti:

"Başta ABD olmak üzere İngiltere, Fransa, Almanya, Milletler Cemiyeti arşivi, Rusya ve İran arşivlerinin tümünü baştan aşağıya taradık. 100 bin sayfadan fazla belge topladık bu bölgelerden. Elde ettiğimiz sonuçlar hiç de iddia edildiği gibi Ermenilerin katledilmiş olduğunu ortaya koymuyordu veya devlet eliyle bunun yapıldığını ortaya koymuyordu. Osmanlı yetkilileri, yollarda Ermenilere saldıran, mallarını gasp eden ve onları katledenleri de cezalandırmıştır. 1915'te 1673 kişi mahkemeye verilmiştir."

Halaçoğlu, 1914 ile 1922 arasında 518 bin Müslüman Türk'ün Ermeni çetelerce öldürüldüğünü ve hepsinin belgelerle ortaya konduğunu sözlerine ekledi.

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