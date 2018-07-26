SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
BBC TÜRKÇE
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

ABD Başkanı Trump: Avrupa Birliği'yle gümrükleri karşılıklı kaldırmak için çalışacağız

Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, tarafların bir ticaret savaşından kaçınmalarına yönelik bir dizi önlem üzerinde anlaştı. Trump, "Avrupa Birliği'yle gümrükleri karşılıklı kaldırmak için çalışacağız" dedi. Otomotiv sektörünün durumu ise belirsiz.

26.07.2018 - 10:31 | Güncelleme:
- Getty Images
Jean-Claude Juncker ve Donald Trump

Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, tarafların bir ticaret savaşından kaçınmalarına yönelik bir dizi önlem üzerinde anlaştı.

Donald Trump, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Avrupa Birliği (AB) ile ticari ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Trump, "AB'yle gümrükleri karşılıklı kaldırmak ve otomotiv sektörü dışındaki tüm ürünlere uygulanan sübvansiyonları sıfırlamak için çalışacağız" dedi.

AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun başkanı Juncker ise ABD ile enerji sektöründe işbirliğini güçlendirmek istediklerini belirtti.

Juncker, AB üyesi ülkelerin ABD'den daha fazla soya fasulyesi alacaklarını, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalinin de artacağını açıkladı.

ABD ve AB, hizmet ve tarım sektörlerinde de ticaret hacmini artırmak istiyor.

Trump ve Juncker iki konuda daha anlaşma sağladı.

Bunlardan biri, ABD ile AB arasındaki müzakereler sürerken karşılıklı ek gümrük vergisi getirilmemesi.

Diğeri ise yine ABD ve AB'nin Dünya Ticaret Örgütü'nde reforma gidilmesi için birlikte çalışmaları.

- Getty Images
Chevrolet tipi cipler

Otomotiv sektörünün durumu belirsiz

ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, otomotiv sektörüyle ilgili olarak ise herhangi bir karar açıklamadı.

Donald Trump daha önce Avrupa ülkelerinden otomotiv ithalatına yüzde 25 ek gümrük vergisi getirme tehdidinde bulunmuştu.

- BBC
ABD'nin çelik ithal ettiği ülkeler

Trump'ın Avrupa ülkelerinden de ithal çeliğe yüzde 25, alüminyuma da yüzde 10 ek vergi gümrük vergisi getirmesi, ABD ve AB arasında ticaret savaşının başlayacağı yönündeki kaygıları artırmıştı.

ABD-AB ilişkileri, Trump'ın NATO'ya ve birliğe yönelik eleştirileri ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Helsinki'de yaptığı görüşmenin ardından daha da gerilmişti.

  • ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı sizin için ne anlama geliyor?
  • Piyasalar ticaret savaşı korkusunu şimdilik geride bıraktı
  • ABD-Çin ticaret savaşı tehlikesi piyasaları gerdi: Kim daha zararlı çıkar?
  • Çin'den Donald Trump'a 'ticaret savaşı' yanıtı

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ BBC TÜRKÇE

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
DÜNYA YAŞAM EKONOMİ
Pakistan seçimlerinde eski kriketçi İmran Han önde, rakipleri 'Hile yapıldı' diyor
Pakistan seçimlerinde eski kriketçi İmran Han önde, rakipleri 'Hile yapıldı' diyor
Japonya'da sarin gazı saldırısı düzenleyen tarikatın 6 üyesi idam edildi
Japonya'da sarin gazı saldırısı düzenleyen tarikatın 6 üyesi idam edildi
Yunanistan'da en az 80 can alan yangınlar nasıl başlıyor, tehlikeli hale gelebiliyor?
Yunanistan'da en az 80 can alan yangınlar nasıl başlıyor, tehlikeli hale gelebiliyor?
Sergio Marchionne: Fiat ve Chrysler'i iflastan kurtaran otomotiv sektörünün efsane CEO'su
Sergio Marchionne: Fiat ve Chrysler'i iflastan kurtaran otomotiv sektörünün efsane CEO'su
Tatil valizi hazırlamanın püf noktaları
Tatil valizi hazırlamanın püf noktaları
37 yaşına kadar sevişmeyen adam: Gençliğime baktığımda pişmanlık duyuyorum
37 yaşına kadar sevişmeyen adam: Gençliğime baktığımda pişmanlık duyuyorum
'Kokainmetre'ye bir adım daha yaklaşıldı
'Kokainmetre'ye bir adım daha yaklaşıldı
Mohamed Salah bu başarısını neye borçlu?
Mohamed Salah bu başarısını neye borçlu?
Financial Times: Faizin sabit tutulması Erdoğan'ın Türk ekonomisi üzerindeki kontrolünü gösteriyor
Financial Times: Faizin sabit tutulması Erdoğan'ın Türk ekonomisi üzerindeki kontrolünü gösteriyor
Berat Albayrak: Türkiye ekonomisi güçlü büyüme ivmesini sürdürüyor
Berat Albayrak: Türkiye ekonomisi güçlü büyüme ivmesini sürdürüyor
Ekonomiye maliyeti 288 milyar dolar: Avustralya iş yerlerinde sigarayı tamamen yasaklamayı tartışıyor
Ekonomiye maliyeti 288 milyar dolar: Avustralya iş yerlerinde sigarayı tamamen yasaklamayı tartışıyor
Gece 4.97'ye çıkan Dolar/TL kuru güne 4.87 seviyesinde başladı
Gece 4.97'ye çıkan Dolar/TL kuru güne 4.87 seviyesinde başladı
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X