ABD Başkanı Trump: Avrupa Birliği'yle gümrükleri karşılıklı kaldırmak için çalışacağız

Jean-Claude Juncker ve Donald Trump

Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, tarafların bir ticaret savaşından kaçınmalarına yönelik bir dizi önlem üzerinde anlaştı.

Donald Trump, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Avrupa Birliği (AB) ile ticari ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Trump, "AB'yle gümrükleri karşılıklı kaldırmak ve otomotiv sektörü dışındaki tüm ürünlere uygulanan sübvansiyonları sıfırlamak için çalışacağız" dedi.

AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun başkanı Juncker ise ABD ile enerji sektöründe işbirliğini güçlendirmek istediklerini belirtti.

Juncker, AB üyesi ülkelerin ABD'den daha fazla soya fasulyesi alacaklarını, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalinin de artacağını açıkladı.

ABD ve AB, hizmet ve tarım sektörlerinde de ticaret hacmini artırmak istiyor.

Trump ve Juncker iki konuda daha anlaşma sağladı.

Bunlardan biri, ABD ile AB arasındaki müzakereler sürerken karşılıklı ek gümrük vergisi getirilmemesi.

Diğeri ise yine ABD ve AB'nin Dünya Ticaret Örgütü'nde reforma gidilmesi için birlikte çalışmaları.

Chevrolet tipi cipler

Otomotiv sektörünün durumu belirsiz

ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, otomotiv sektörüyle ilgili olarak ise herhangi bir karar açıklamadı.

Donald Trump daha önce Avrupa ülkelerinden otomotiv ithalatına yüzde 25 ek gümrük vergisi getirme tehdidinde bulunmuştu.

ABD'nin çelik ithal ettiği ülkeler

Trump'ın Avrupa ülkelerinden de ithal çeliğe yüzde 25, alüminyuma da yüzde 10 ek vergi gümrük vergisi getirmesi, ABD ve AB arasında ticaret savaşının başlayacağı yönündeki kaygıları artırmıştı.

ABD-AB ilişkileri, Trump'ın NATO'ya ve birliğe yönelik eleştirileri ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Helsinki'de yaptığı görüşmenin ardından daha da gerilmişti.

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