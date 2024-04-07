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        Haberler Spor Futbol Ahmet Selim Kul yazdı: Fenersiz bırakmak - Futbol Haberleri

        Ahmet Selim Kul yazdı: Fenersiz bırakmak

        Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Super Kupa finalinde karşı karşıya geldi, U19 takımıyla maça çıkan Fenerbahçe sahadan çekildi. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul, yaşananları değerlendirdi

        Giriş: 07.04.2024 - 22:23 Güncelleme: 07.04.2024 - 22:23
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        Ahmet Selim Kul yazdı: Fenersiz bırakmak
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        Fenerbahçe, benzeri görülmemiş bir şekilde 2 hafta içinde yaklaşık 30 bin üyesini toplayarak tarihi bir karar aldı. Yıllardır süregelen “Fenerbahçe ırkçılığı”na karşı adım adım ilerleyecek bir tavır yetkisi yönetime verildi.

        Fenerbahçe camiası gerçekten Türkiye’nin genel yapısının bir futbol kulübüne dönüştürülmüş hali gibi. “Çok nadir bir şekilde” birlik olduğunda eşi benzeri olmayan reflekslere sahip. Kulübün 3 Temmuz’da gösterdiği duruş ve birliğin sıradan cümlelerle tasvir edilebilmesi mümkün değil. Bir olduğunda önünde terör örgütleri dahi duramayan bu camianın bir olması ise öyle kolay değil. Fenerbahçe camiasının tüm fertleri özellikle 3 Temmuz sonrası iyice artan bir şekilde kulübün kendi kafasındaki gibi hareket etmesini ister. Hatta bu istekte o kadar yüksek bir rehavet seviyesi vardır ki 3 gün önce istediklerinin ve söylediklerinin dışarıdan bir manipülasyonla tam tersine dönmüş olmasına aldırmadan kulübün kendi istediği gibi hareket etmesini talep etmeye bir saniye bile ara vermeden devam eder. Bu yüzden camia için Uzay Gökerman’ın yıllar önce yapmış olduğu “Yönetilemeyen büyüklük” tanımı hala fazlasıyla yerinde.

        TARİHİ PROTESTO

        Günümüze gelince Fenerbahçe Yönetimi tüm camianın ülkede Fenerbahçe’ye karşı yapılan dışlamaya karşılık somut eylem adımları atmaya başladı. Bir garabete dönen Süper Kupa’ya U19 takımıyla çıkan Fenerbahçe daha sonra takımı sahadan çekerek tarihi bir protestoya imza attı. Ülkemizde protesto kültürü gelişmiş bir seviyede değil. Bu yüzden her türlü fikre saygı duyuyorum. Bununla birlikte protestonun tutarlılığıyla ilgili algı operasyonlarıyla da yönlendirilen endişelerin abartılı olduğunu düşünüyorum.

        Eğer bir şeyi ısrarla düzeltmeye çalışmanıza rağmen düzelmiyorsa mevcut yapılanları sürekli tekrarlamak vakit kaybına yol açar. Fener sorunsuz bir şekilde yanarken bir şeyler hala aydınlanmıyorsa orayı biraz Fenersiz bırakmak gerekiyor diye düşünüyorum.

        Bu protestonun etkilerini daha yapılmadan görmek isteyenler görüyor. Katılın ya da katılmayın Fenerbahçe bir duruş koydu ortaya. Bunun sonuçlarını hep birlikte yapayacağız. Türk futbolu için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

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