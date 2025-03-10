ABD borsalarında resesyon paniği

ABD'de Trump yönetiminin AB, Kanada, Meksika, Çin gibi ülkelere uyguladığı ek gümrük vergileri ve artan uzun ticaret savaşı endişeleri, resesyon korkusunu beraberinde getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump pazar günü katıldığı bir televizyon programında gümrük tarifelerinin resesyona yol açıp açılmayacağının sorulması üzerine "Böyle şeyleri tahmin etmekten nefret ederim. Geçiş sürecindeyiz ve yaptıklarımız çok önemli. ABD'ye zenginliği geri getiriyoruz" cevabını verdi. Bu cevap Trump'ın resesyonu ihtimal dışı görmediği şeklinde yorumlandı. Bu da mevcut korkuları artırdı.

Artan resesyon korkusu bugün ABD borsalarında hızlı düşüşler yaşanmasına yol açtı. Nasdaq Bileşik Endeksinde günlük kayıp yüzde 4'ü buldu. Böylece endekste Eylül 2022'den bu yana en sert düşüş kaydedildi. S&P 500 yüzde 2.7, Dow Jones ise yüzde 2.1 geriledi.

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TESLA YÜZDE 15.4 DÜŞTÜ

ABD borsalarındaki kayıplarda Elon Musk'ın Tesla'sı başı çekti. ABD'li elektrikli otomobil üreticisi bir günde yüzde 15.4 değer kaybetti. Böylece Eylül 2020'den bu yana en büyük günlük kaybını yaşadı. Alphabet ve Meta da yüzde 4.4 ile dikkat çekici düşüşler yaşayan diğer 2 dev firma olurken çip üreticisi Nvidia'daki kayıp yüzde 5.1'i buldu.

AVRUPA SATIŞLARI YÜZDE 50 GERİLEDİ

Analistler özellikle Kanada ve Meksika'nın ABD'li şirketlere oto parçası sağlayan önemli pazarlar olduğunu ve gümrük tarifelerinin bu sebeple oto üretiminde maliyetleri artıracağına işaret etti. Bunun yanında Elon Musk'ın aktif olarak Trump yönetiminde yer almasının uzun vadede Tesla'nın marka imajını zedeleyeceğine dair endişeler de Tesla hisselerindeki düşüşe katkıda bulunuyor. Avrupa genelinde elektrikli ve hibrit oto satışları artarken Tesla'nın AB ülkelerindeki satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50 düştü. Bu düşüşte bazı tüketicilerin alım için yeni modelleri beklemesi etkili oluruken, Musk'ın siyasi kimliğinin bazı tüketicileri Tesla'dan soğuttuğu ifade ediliyor.