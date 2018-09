Kanadalı Jane, eşi John ile birlikte kalıcı oturum izni başvurusunda bulundu. Oturum izni için kendilerinden fotoğraf talep edilmesi üzerine, bu isteği dini inançlarına aykırı olduğu gerekçesiyle reddederek 'inanç özgürlüklerinin ihlal edildiği' gerekçesiyle federal mahkemeye başvurdu. Buna göre ABD Göç ve Vatandaşlık (U.S. Citizenship and Immigration Services) ve ABD Sınır Güvenliği Departmanı (Department of Homeland Security) ile birlikte bu iki kurumun liderleri mahkemede 'davalı' olarak yer alacak.

2014 yılında ilk eşini doğum sırasında kaybeden John, ikinci eşi Jane ile evlenmişti. Çiftin avukatı Michael H. Sampson, John ve Jane'in seçeneksiz bırakıldığını, bu durumda Jane'in ülkeyi terkederek John'u 13 çocukla baş başa bırakmaktan başka çaresinin kalmayacağını ifade etti.

Çiftin iris taraması ya da parmak izi vermek gibi seçeneklere açık olduğunu belirten Sampson, fotoğrafın istisnasız olarak herkes için zorunlu tutulmasının anayasal olmadığını, özellikle dini inanç gibi sebeplerden kaynaklanan özel durumlar varsa fotoğraf çekiminin zorunlu tutulamayacağını iddia etti.

