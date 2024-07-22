ABD Başkanı Biden yarıştan çekildi, Başkan Yardımcısı Harris'i işaret etti: İlk açıklaması ne oldu?

ABD ve dünya Başkan Joe Biden'ın Kasım'da gerçekleşecek başkanlık yarışından çekilmesinin ardından neler olacağını takip ediyor. Demokratlar yeniden aday arayışına geçerken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in muhtemel aday olacağı düşünülüyor, ancak henüz her şey belirsiz.

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi Haberi Görüntüle

Biden yarıştan çekildikten sonra Harris'i işaret etti ve onu desteklediğini açıkladı. Harris de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Amerikan halkı adına, Joe Biden'a Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak olağanüstü liderliği ve onlarca yıldır ülkemize verdiği hizmetler için teşekkür ediyorum.

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Başkanın desteğini almaktan onur duyuyorum ve niyetim bu adaylığı hak edip kazanmaktır."

Harris açıklamasında, "Donald Trump'ı ve onun 'aşırı' Proje 2025 gündemini yenmek için Demokrat Parti'yi ve milletimizi birleştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Eğer benimleyseniz hemen bağış yapın." ifadelerini kullandı.

BIDEN'IN BAĞIŞLARINA NE OLACAK? 59 yaşındaki Harris, federal kampanya finansman kurallarına göre Biden'ın kampanyasından doğrudan yararlanabilecek tek aday olduğu için büyük ölçüde doğal halef gibi göründü. Biden'ın kampanyası geçtiğimiz ay Federal Seçim Komisyonu'na Mayıs ayı sonunda bankada 91 milyon doları olduğunu bildirdi ki bu Trump'ın bildirdiğinden 116 milyon dolard daha az. Her iki kampanyanın da Cumartesi günü Haziran ayına kadar olan güncel mali rakamları açıklaması gerekiyor. Biden yarıştan çekildi, Trump'tan ilk açıklama Haberi Görüntüle Biden'ın seçim kampanyası için topladığı bağışların ne olacağı ise henüz bilinmiyor, çünkü bu yeni adayın kim olacağına bağlı. Campaign Legal Center'da federal kampanya finans reformu direktörü olan Saurav Ghosh, bunun yeni Demokrat adayın kim olduğuna bağlı olduğunu söyledi. REKLAM Ghosh, kampanya finansmanı açısından en basit seçeneğin Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in aday gösterilmesi olacağını, çünkü “Harris'in başkan ya da başkan yardımcısı adayı olarak aday listesinde kalması halinde, kampanya komitesindeki tüm fonlara erişiminin devam edeceğini” dile getirdi. Biden yarıştan çekildi, şimdi ne olacak? Haberi Görüntüle Ancak Ghosh, Demokratların Harris dışında yeni aday belirlemesi halinde işlerin "daha karmaşık" hale geleceğini söyledi. Başkan Yardımcısı Harris, Biden ile Demokratların aday adaylığını paylaştığından, 2024 genel seçimleri için başlangıçta kendi ayrı kampanya fonlarına sahip değildi. Ancak, Biden yarışı bıraktığı için elinde bulunan 95,9 milyon doları devralabilecek. Harris'in 2020 başkanlık ve 2016 Senato seçiminden kalan parası da bulunuyor. OpenSecrets.org'a göre, yasal olarak kampanyalarla koordine olamayan ancak onları desteklemek için para toplayıp harcayabilen süper PAC'ler gibi dış gruplar da hesaba katıldığında, Trump'ın toplam bağış miktarı 21 Haziran itibariyle 261 milyon dolarken, Biden'ınki 191 milyon dolar.

DEMOKRATLARIN BAĞIŞLARI HIZLA ARTTI Harris'in "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olmak için yarışıyorum" şeklinde başlayan bir bağış toplama e-postası gönderdiği bildirildi. REKLAM Biden'ın açıklamasının ardından Demokratların bağışları hızla arttı. Demokrat stratejistler ve gazeteciler, Biden'ın yarıştan çekildiğini ve Kamala Harris'i aday olarak seçtiğini açıklamasından bu yana geçen saatler içinde ActBlue'da Demokrat bağışçılar tarafından toplanan paranın 60 milyon doları geçtiğini bildiriyor. ActBlue henüz yeni bir rakam açıklamadı, ancak akşam 9'dan bu yana 46.7 milyon dolar toplandığını ve bu rakamın 2024 kampanyasının şu ana kadarki en yüksek rakamı olduğunu belirtti. Joe Biden'ın resmi kampanya web sitesi joebiden.com artık ActBlue bağış sayfasına yönlendiriliyor.