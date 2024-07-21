Biden yarıştan çekildi, Trump'tan ilk açıklama: "Harris'i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacak”

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık yarışının ABD Başkanı Joe Biden ile eski ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak Biden'a yönelik "adaylıktan çekil" çağrıları son buldu ve Biden bu akşam Kasım ayındaki başkanlık yarışında yarışmayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi Haberi Görüntüle

TRUMP: HARRİS'İ YENMEK DAHA KOLAY OLACAK

Biden'ın adaylıktan çekilmesine 2020'deki rakibi eski ABD Başkanı Donald Trump'tan yanıt geldi. Trump CNN'e verdiği demeçte, "O, ülkemiz tarihindeki en kötü başkan. Ülkemiz tarihine açık ara en kötü başkan olarak geçecek. Başkan Yardımcısı Harris'i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacak” dedi.

REKLAM Biden yarıştan çekildi, şimdi ne olacak? Haberi Görüntüle Trump, Social Truth isimli sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Biden'ın 2020'de "yalanlar ve yalan haberler" sayesinde başkanlığı kazandığını belirten Trump, doktoru ve çevresindekilerin Biden'ın başkan olmayacağını bildiğini ifade etti. "HİÇ BAŞKAN OLMAMALIYDI" Trump, "Biden hiç Başkan olmamalıydı." ifadesini kullanarak Biden'ın başkanlığı döneminde ülkenin büyük zarar gördüğünü savundu. "Biden, başkanlık için aday olmaya hiçbir zaman uygun değildi ve durumu başkanlığa devam etmeye de uygun değil." ifadesine yer veren Trump, Biden'ın başkanlığının ülkeye verdiği hasarı hızlıca "tamir edeceğini" kaydetti.