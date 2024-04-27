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        Haberler Dünya ABD'de Filistin'e destek gösterisi düzenlenen Northwestern Üniversitesi'ne şafak baskını

        ABD'de Filistin'e destek gösterisi düzenlenen Northwestern Üniversitesi'ne şafak baskını

        ABD'nin birçok eyaletinde Gazze'ye destek gösterileri, üniversite yönetimlerinin engellerine ve polisin müdahalelerine rağmen devam ediyor. Northwestern Üniversitesi'ndeyse polis, öğrenciler ve profesörlerin gösterisine baskın düzenledi. Üniversite yönetimi gösteride "Yahudilere Ölüm" sloganı atıldığını iddia etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 19:46 Güncelleme: 27.04.2024 - 19:46
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        Filistin protestosu düzenlenen okula baskın
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        ABD'de Northwestern Üniversitesi'nin Boston kampüsünde, polis tarafından, öğrenciler ve profesörlerin Filistin'e destek gösterisine baskın düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, baskının günün erken saatlerinde gerçekleştiği belirtildi.

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        Öğrencilerin arasına profesyonel kışkırtıcıların dahil olduğu savunulan açıklamada, aynı zamanda "Yahudilere ölüm" sloganlarının duyulduğu, nefret suçunun kampüste yerinin olmadığı ifade edildi.

        Açıklamada, baskında 100'den fazla kişinin gözaltına alındığı, üniversite kimliği gösterenlerin serbest bırakıldığı, söz konusu kişiler hakkında disiplin süreci başlatılacağı kaydedildi.

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        Öte yandan açıklamada, kimliklerini göstermeyen kişilerin tutuklandığı aktarıldı.

        ÖĞRENCİ VE PROFESÖRLER, POLİSi ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

        Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, zırhlı polislerin çok sayıda araçla şafak vaktinde kampüse girdiği görülüyor.

        Görüntülere öğrenci ve profesörlerin el ele tutuştuğu, zincir oluşturarak polisi engellemeye çalıştığı yansıyor.

        Polisin sertçe müdahale ederek aralarında yayın için bulunan basın mensupları dahil göstericileri ittiği ve polis araçlarına götürdüğü görülüyor.

        "YAHUDİLERE ÖLÜM SLOGANI ATILDI"

        ABD'nin Ulusal Halk Radyosu muhabiri Tori Bedford, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajda, "'Yahudilere ölüm' sloganının İsrail bayrağı taşıyan biri tarafından atıldığını gördüm. Bir nevi kışkırtıcı şaka gibi yansıtıldı." ifadelerini kullandı.

        Working Mass adlı haber sitesi ise Filistin destekçilerinin söz konusu sloganı atmadığını, üniversitenin iddiasının aksine sloganın İsrail taraftarı göstericiler tarafından atıldığını, bunu kanıtlayan video ve yüzlerce şahit olduğunu duyurdu.

        İsrail taraftarları arasında bir kişinin yüksek sesle "Yahudilere ölüm" sloganı attığı ve Filistin destekçilerinin kendisini yuhaladığı görüntüleri de paylaşan haber sitesi, üniversitenin konuya ilişkin açıklama yapmasını talep etti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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