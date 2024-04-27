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        Fenerbahçe - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

        Fenerbahçe-Beşiktaş maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş derbi maçta karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe seyircisi önünde kazanıp şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ı takibini sürdürmek, Beşiktaş ise sıkıntılı geçen sezon da taraftarlarına derbi zaferi hediye etmek istiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 17:53 Güncelleme: 27.04.2024 - 18:01
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        STAT: Ülker

        HAKEM: Volkan Bayarslan

        SAAT: 19.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Trendyol Süper Lig'de bitime 5 hafta kala lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe, derbi mücadele Beşiktaş'ı ağırlıyor.

        Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Batshuayi

        Beşiktaş: Mert, Necip, Worrall, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Muçi, Rashica, Muleka, Semih

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        Ligde 7 maçlık galibiyet serisinin ardından geçtiğimiz hafta deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, zirve yarışında ciddi yara almıştı.

        İsmail Kartal'ın öğrencileri, ezeli rakibi karşısında hata yapmak istemiyor.

        Bu sezon ikinci kez teknik direktörlük görevine Serdar Topraktepe'yi getiren Beşiktaş ise ligde 33. hafta maçında MKE Ankaragücü'nü devirmiş hafta arası başkentte oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında aynı rakibi karşısında sahadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı.

        İki ekip Trendyol Süper Lig tarihinde 136'ncı kez karşı karşıya geliyor. Alınan galibiyet sayılarında sarı-lacivertli ekibin 48-42 üstünlüğü bulunuyor. Öte yandan konuk Beşiktaş sahadan mağlup ayrıldığı taktirde kendisi adına kötü bir rekora imza atacak. Bu sezon ligde 12 yenilgisi bulunan siyah-beyazlılar, kritik 90 dakikada kaybederse bir sezonda en fazla mağlubiyet aldığı sezonu yaşayacak.

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        Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe; Dzeko, Tadic ve Szymanski'nin golleriyle 3-1 kazanmıştı.

        NOTLAR

        - 22 maçlık yenilmezlik serisi

        Son olarak ligin 11. haftasında Trabzonspor’a 3-2 kaybeden Fenerbahçe, sonrasında oynadığı 22 maçı kaybetmedi.

        Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük’ü 2 kez, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor’u da 1’er kez yendi. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ve ligin ikinci yarısındaki Samsunspor, Alanyaspor ve Sivasspor karşılaşmalarından da sahadan beraberlikle ayrıldı.

        - Sarı-lacivertliler ligin en golcü takımı

        Bu sezon hücumdaki etkili performansını istatistiklere de yansıtan sarı-lacivertliler, rakip filelere 87 gol gönderdi. Oynadığı 33 maçın 31’inde gol atmayı başaran Fenerbahçe, 2.64 gol ortalaması yakaladı. Kanarya ayrıca, üç karşılaşmayı 5’er, 6 maçını da 4’er golle kazanmayı başardı. Fenerbahçe, Konyaspor ile oynadığı müsabakadan da 7-1’lik skorla galip ayrıldı.

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        Edin Dzeko, kaydettiği 20 golle takımını sırtlarken aynı zamanda Süper Lig’in gol krallığı listesinde Mauro Icardi ile birlikte zirvede yer alıyor.

        - Beşiktaş, kazandığı maçlarda gol yemiyor

        Bu sezon inişli-çıkışlı performans sergileyen Beşiktaş, son 10 lig maçında 4 galibiyet aldı. Ligde 33 hafta sonunda 15 galibiyeti bulunan siyah-beyazlılar, bu müsabakaların 12’sinde kalesini gole kapattı. Kara Kartal’ın son 6 galibiyetinde de bu durum yaşandı. Dış sahada 16 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, 6 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı.

        - Beşiktaş rakibine aynı sezonda iki mağlubiyet yaşamıyor

        Bu zorlu mücadele öncesi ise ilginç bir istatistik göze çarpıyor. Beşiktaş, ligde Fenerbahçe’ye karşı uzun süredir aynı sezon içerisinde oynadığı maçlarda iki yenilgi yaşamadı. Kartal, en son 2014-2015 sezonunda sarı-lacivertlilere 2-0 ve 1-0’lık skorlarla kaybetmişti. Bu süreçte iki takım arasındaki 16 karşılaşmanın 4’ünü Beşiktaş, 3’ünü Fenerbahçe kazanırken, 9 mücadelede beraberlikle sona erdi.

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