Fenerbahçe - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

STAT: Ülker

HAKEM: Volkan Bayarslan

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

Trendyol Süper Lig'de bitime 5 hafta kala lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe, derbi mücadele Beşiktaş'ı ağırlıyor.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Batshuayi

Beşiktaş: Mert, Necip, Worrall, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Muçi, Rashica, Muleka, Semih

Ligde 7 maçlık galibiyet serisinin ardından geçtiğimiz hafta deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, zirve yarışında ciddi yara almıştı.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, ezeli rakibi karşısında hata yapmak istemiyor.

Bu sezon ikinci kez teknik direktörlük görevine Serdar Topraktepe'yi getiren Beşiktaş ise ligde 33. hafta maçında MKE Ankaragücü'nü devirmiş hafta arası başkentte oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında aynı rakibi karşısında sahadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı.

İki ekip Trendyol Süper Lig tarihinde 136'ncı kez karşı karşıya geliyor. Alınan galibiyet sayılarında sarı-lacivertli ekibin 48-42 üstünlüğü bulunuyor. Öte yandan konuk Beşiktaş sahadan mağlup ayrıldığı taktirde kendisi adına kötü bir rekora imza atacak. Bu sezon ligde 12 yenilgisi bulunan siyah-beyazlılar, kritik 90 dakikada kaybederse bir sezonda en fazla mağlubiyet aldığı sezonu yaşayacak.

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Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe; Dzeko, Tadic ve Szymanski'nin golleriyle 3-1 kazanmıştı.

NOTLAR

- 22 maçlık yenilmezlik serisi

Son olarak ligin 11. haftasında Trabzonspor’a 3-2 kaybeden Fenerbahçe, sonrasında oynadığı 22 maçı kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük’ü 2 kez, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor’u da 1’er kez yendi. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ve ligin ikinci yarısındaki Samsunspor, Alanyaspor ve Sivasspor karşılaşmalarından da sahadan beraberlikle ayrıldı.

- Sarı-lacivertliler ligin en golcü takımı

Bu sezon hücumdaki etkili performansını istatistiklere de yansıtan sarı-lacivertliler, rakip filelere 87 gol gönderdi. Oynadığı 33 maçın 31’inde gol atmayı başaran Fenerbahçe, 2.64 gol ortalaması yakaladı. Kanarya ayrıca, üç karşılaşmayı 5’er, 6 maçını da 4’er golle kazanmayı başardı. Fenerbahçe, Konyaspor ile oynadığı müsabakadan da 7-1’lik skorla galip ayrıldı.