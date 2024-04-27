Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü: Gri saçlar

İlk saçımı boyattığımda 21 yaşımda olduğumu hatırlıyorum. Bundan 12 yıl önceydi!

Saçlarımda daha ufak ufak beyazlar vardı ve o beyazlar daha 20'lerimde kendimi nedense ‘yaşlı’ hissetmeme neden olmuştu. Biraz da “Aaa beyazların çıkmış acaba saçlarını şöyle kahve tonlarına mı boyatsan” sorularından kurtulmalıydım artık.

Elbette herkes kendinde bazen ufak tefek değişiklikler yapmak ister ve bunu da saç rengini değiştirerek yapabilir. Daha farklı bir görünüm için tabii ki saç rengimi değiştirebilirim ama geriye dönüp baktığımda sırf 5-10 tel beyaz yüzünden, daha o yaşta saçıma kimyasal bir madde sürmeme gerek var mıydı, bilmiyorum.

REKLAM Belki de kadınların beyaz saçlı olması ‘bakımsızlık’ ya da ‘yaşlılığın simgesi’ olarak görülmeseydi saçlarımı boyatma fikrinden vazgeçerdim. Neyse ki bu düşünce kalıbından artık yavaş yavaş uzaklaşıyoruz. (Romantik komedi filmlerinin yıldızı Andie MacDowell, beyaz saçlarını kucaklayan isimlerden. ABD'li oyuncu Temmuz 2021'de "Menajerlerim aslında bana 'Gri olma zamanı değil' demişti. Ben de 'Bence yanılıyorsunuz ve şu anda olduğum yeri benimsersem daha güçlü olacağım' dedim. Zamanı geldi çünkü iki yıl içinde 65 yaşında olacağım. Eğer bunu şimdi yapmazsam, bu deneyimi kaçıracağım" cümlelerini kullanmıştı.)

Geçmişin aksine griye dönmek artık ‘kendinden vazgeçmek’, olarak görülmüyor, özgüveni temsil ediyor. Birçok saç stilistine göre griye dönmek inanılmaz derecede özgürleştirici bir etkiye sahip. Kuaför sandalyesinde harcanan saatleri ve ayrılan bütçeleri düşününce bu etkinin ‘gücü’ne daha da inanıyorum. (43 yaşındaki oyuncu ve eski manken İpek Tanrıyar'ı uzun yıllardır beyaz saçlarıyla görüyoruz. Tanrıyar, 16 yaşından beri beyaz olan saçlarını yaptığı bir açıklamada artık boyamadığını söyleyerek, "Ben artık kuaförde harcanan vakitlere üzülüyorum. Kadınlar kuaförde harcadığı zamanı kendilerini geliştirmeye harcasalardı şimdi dünyayı kadınlar yönetiyor olurdu" demişti.)

BEYAZ SAÇLARIN SUÇLUSU NE? Peki saçın beyazlamasının suçlusu ne? Genetik mi, stres mi, yoksa çevresel etkiler de mi işin içinde? Harvard Health'e göre insanlarda saçların beyazlamasının çoğu stresle ilgili değil tabii ki. Genetik faktörleri de işin içine katmak gerekiyor. Yaş ilerledikçe vücutta melanin üretimi azalıyor ve melanin kapasitesi azaldıkça bu durum saçta beyazlamaya sebep oluyor. Bu nedenle 35 yaşından sonra saçlarda beyazların çıkma olasılığı çok yüksek. (Richard Gere, George Clooney, Morgan Freeman gibi dünyaca ünlü aktörlere de beyaz saç daha çok yakışmıyor mu?)

Gri saçta az miktarda melanin bulunurken, beyaz saçta hiç melanin hücresine rastlanmayabiliyor. Yani kırlaşmış saçtaki her bir telin farklı tonlarda olmasının nedeni de bu. Bunun yanı sıra orijinal saç renginiz koyuysa gri teller daha görünür olabilir. Stres altında olmak, saç tellerinin rengini değiştiremezken, ‘telogen effluvium’ adı verilen ve saçın normalden yaklaşık üç kat daha hızlı dökülmesine neden olan yaygın bir durumu tetikleyebiliyor. (Londralı oyuncu Helen Mirren Kral George'un Deliliği filminde Kraliçe Charlotte'u canlandırmak için saçlarının beyazlatılmasından sonra bu kararı aldı. Mirren Vogue'a "Bunun benim için çok kolay olduğunu söylemeliyim çünkü saçlarım her zaman sarıydı" ifadelerini kullanmıştı.)

Dökülen saçlar tekrar uzarsa bu durum kelleşmeye neden olmuyor. Ancak orta yaşlardaysanız ve saçlarınız stres nedeniyle daha hızlı dökülüyor ve yeniden çıkıyorsa, çıkan saçların orijinal rengi yerine gri olarak çıkması mümkün. 2020 yılında fareler üzerinde yapılan bir çalışma, farelerin tüylerinin stres altında griye dönmesine nasıl yol açabileceğini göstermiş. Bunun insanlar için geçerli olup olmadığı ve saç beyazlamasında ne sıklıkla rol oynadığı belirsiz. İnsanların büyük çoğunluğunda yaşa bağlı beyazlama söz konusu. Ancak B12 eksikliği, tiroid rahatsızlıkları, vitiligo ya da alopesi areata saçların erkenden beyazlamasına neden olarak gösterilebiliyor. Bu nedenle uzmana danışmakta fayda var.

(Only Murders in the Building yıldızı Steve Martin, genç yaşta beyazlara büründü ve hiç boya kullanmadı.) GRİYE DÖNMEK İÇİN CAZİP NEDENLER Griye dönmek saçlar için daha sağlıklı bir seçenek. Çünkü kimyasal ürünlerden uzaklaşmak daha güçlü, daha sağlıklı saçların anahtarı. Bu neden sizi çok da ikna etmediyse saç boyatmak için kuaförlerin kapısını çalmamanın zamandan ve paradan tasarruf ettireceğini düşünebilirsiniz. (Sex and the City'nin yıldızı Sarah Jessica Parker, beyazlaşan saçlarıyla poz vererek Hollywood'da kadınların karşılaştığı yaş ayrımcılığını eleştirmiş, "Sanki insanlar bulunduğumuz noktadan memnun olmamızı istemiyorlarmış gibi geliyor" demişti.)

AMA BEYAZ SAÇLARA BAKIM ŞART! Saç rengi ne olursa olsun bir şekilde beyazlayacak. Ama beyaz saçlar sarılıp kucaklanması gereken, karakteristik bir özellik bence. Çünkü hiçbir boya, doğal gri saçtaki o renk geçişlerini yakalayamıyor. Ama bu saçları bakımsız bırakmak anlamına da gelmiyor. Gri saçların bakım gerektirmediğine dair yanlış bir kanı var. Ancak kırlaşan saçlar, pigmentli saçlara göre daha kuru olabiliyor. Zira yeni çıkan bazı beyaz saç tellerinin daha çatallı ve şekilsiz olduğunu fark etmişsinizdir. Bu nedenle basit bakımlar saç dokusu üzerinde büyük bir fark yaratacaktır. Ki bu da en az saçın rengi kadar önemli.

(Rutkay Aziz ile Haluk Bilginer...) GRİ SAÇLAR İÇİN BAKIM YÖNTEMLERİ Günlük bakımda beyazlayan saçın dokusuna dikkat etmek önemli. Zaman zaman arındırıcı bir şampuan kullanmak, daha gözenekli gri saçların emeceği kirliliği en aza indirerek, parlak ve ışıltılı kalmasını sağlayacaktır. Bunun yanında gri saçı neme doyurmak gerekiyor. Burada amaç, saçı tamamen nemlendirecek noktaya getirmek. Saçtaki dokunun iyileşmesi için evde yoğun nemlendirme uygulamaları öneriliyor. Badem, argan, avokado, üzüm çekirdeği, gibi yağların yanında zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağından karışımlar hazırlayabilir, saçınıza uygulayabilirsiniz.

(Oyuncu Jamie Lee Curtis tamamen gerçekleri yansıtmaktan yana. Curtis Instagram'dan "Dünyada bir şeyleri saklamakla ilgili milyar dolarlık bir endüstri var. Kapatıcılar. Vücut şekillendiriciler. Dolgular, kıyafetleri saç aksesuarları, saç ürünleri... Kim olduğumuz gerçeğini gizlemek için her şey. Herkese verdiğim talimat şu: Hiçbir şeyin gizlenmemesini istiyorum" cümlelerini kullanmıştı.) AVOKADOLU SAÇ MASKESİ Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan avokadonun maskesi saçlara sağlık kazandırabiliyor. Saçın daha canlı ve sağlıklı durması için haftada iki kez avokado maskesi yapabilirsiniz.

Malzemeler: 1 küçük olgun avokado 1/2 bardak süt 1 yemek kaşığı zeytinyağı 1 yemek kaşığı badem yağı (Oyuncu Caner Cindoruk, beyaz saçlarıyla öne çıkan isimlerden.) E VİTAMİNİ KAPSÜLLERİYLE SAÇ MASKESİ E vitamini yağı da antioksidanlar açısından zengin olan bu maske de haftada iki kez kullanılabilir. Malzemeler: 2 adet E vitamini kapsülü 1 yemek kaşığı badem yağı 1 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 çay kaşığı Hint yağı Birkaç damla lavanta esansiyel yağı MUZ MASKESİ Potasyum, doğal yağlar ve vitaminler bakımından zengin olan muz, saça nem katmak için etkili bir çözüm. Üstelik tüm yıl boyunca market ya da pazarlarda kolaylıkla bulabilirsiniz. Malzemeler: 2 olgun muz 1 yemek kaşığı zeytinyağı 1 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı 1 çorba kaşığı bal BEYAZ SAÇLARINIZ SARILAŞTIYSA… Saçınızı yıkadığınız suyun kalitesi ve türü nedeniyle beyaz saçlarınızda sarılıklar görebilirsiniz. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız, mor şampuanları saç rutininize eklemek iyi bir fikir olacaktır. Mor şampuan saçtaki sarılıkları gidererek ve saçınızı gümüşi ve ışıltılı yapar... Ancak mor şampuanın kullanım sıklığında dikkatli olmakta fayda var. Çünkü gri ışıltıların lavanta rengine dönme olasılığı mümkün.