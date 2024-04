2024 yazının merakla beklenen 12 filmi

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık

(Kingdom of the Planet of the Apes)

2000’li yıllarda sıfırdan başlatılan ve gişelerde başarılı sonuçlara ulaşan yeni seri, 2017 yapımı ‘War for the Planet of the Apes’in devamı niteliğini taşıyan dördüncü filmle devam ediyor. İlk üç filmde yaşam öyküsünü izlediğimiz süper zeki maymun Sezar artık yok. Aradan 300 yıl geçmiş durumda ve evrim geçirmiş yeni nesil zeki maymunlar artık gezegene egemen olmuş durumdalar. Maymunların yeni kralı Proximus Sezar, insan uygarlığından kalma silahlarla diğer maymun klanlarını köleleştirmek için harekete geçiyor. İnsanlar ise vahşi ve ilkel bir hayat sürdürüyorlar. Senaryosunu Josh Friedman’ın yazdığı filmi Maze Runner üçlemesine imzasını atan Wes Ball yönetiyor. Seslendirme ve oyuncu kadrosunda Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand, Peter Macon ve William H. Macy gibi isimler yer alıyor.

Gösterim tarihi: 10 Mayıs