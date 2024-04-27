2024 yazının merakla beklenen 12 filmi

Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç

(Bad Boys: Ride or Die)



1995’te başlayan ‘Bad Boys’ serisi, dördüncü filmle sürüyor. Miami’de çalışan polis detektifleri Mike Lowrey (Will Smith) ve Marcus Burnett (Martin Lawrence), polis teşkilatındaki rüşvet iddialarını araştırır; şefleri Conrad Howard’ın (Joe Pantoliano) uyuşturucu kartelleriyle iş birliği yapıp yapmadığını anlamaya çalışırlar. Ama düzenlenen bir tezgâh sonucu suçlu ve kaçak durumuna düşerler. Sonra da kendilerini aklamak ve olayı çözmek için işe koyulurlar. 2020’de gösterime giren ‘Bad Boys For Life’ı yöneten, kısaca Adil & Bilall olarak bilinen Adil El Arbi ve Bilall Fallah’ın yeniden kamera arkasına geçtiği filmin senaryosunu Chris Bremner yazdı. Yapımcıların, Oscar töreninde attığı tokat nedeniyle birçok projeden çıkarılan Will Smith ile devam edip etmeyeceği çok konuşuluyordu. Sonuçta hazırlıkları büyük oranda tamamlanan filme Will Smith ile devam kararı alındı. O yüzden, Will Smith’in kariyerindeki en önemli filmlerden biri haline gelmiş durumda. Filmde Smith’e serinin önceki halkalarında olduğu gibi yine Martin Lawrence eşlik ediyor.

Gösterim tarihi: 7 Haziran