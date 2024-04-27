Sharon Stone'un gözyaşları
Ünlü oyuncu Sharon Stone, TRT World'de yayınlanan 'Turkish Tea Talk' programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Stone, röportaj esnasında duygusal anlar yaşadı
Hollywood yıldızı Sharon Stone, TRT World'e konuk oldu. Stone, İskoçya'nın eski Başbakanı Alex Salmond'ın sunduğu 'Turkish Tea Talk' (Türk Çayı Sohbeti) programında gözyaşlarını tutamadı.
2013’te HIV / AIDS'li insanlar için yaptığı çalışmalardan dolayı Nobel Barış Zirvesi Ödülü'nü kazanan Sharon Stone, barış yanlısı aktivistlerle çalışmaya başladığından beri büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.
Uzun yıllardır barış gönüllüleri ve daha birçok toplumsal mücadele alanında gönüllü olarak yer alan oyuncu, insani yardım görevlerinde çalışırken tanıştığı insanları çok sevdiğinden bahsetti. Stone, o anlarda duygularına hâkim olmayarak gözyaşlarına boğuldu.
Sharon Stone; "Bu insanlar o kadar cesur ki... Bunlar benim insanlarım, bu insanlarla sokakta durabilirim, bu insanlarla hayatımı riske atabilirim, onlar beni anlıyor ve ben de onları anlıyorum" dedi.
Zamanını Los Angeles'taki evinde resim yaparak geçiren Sharon Stone'un ilk tablosu 30 bin dolara satılmıştı. Ünlü yıldız, yaptığı resimleri Alex Salmond'a gösterdi.