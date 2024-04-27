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        Haberler Dünyadan Sharon Stone'un gözyaşları - Magazin haberleri

        Sharon Stone'un gözyaşları

        Ünlü oyuncu Sharon Stone, TRT World'de yayınlanan 'Turkish Tea Talk' programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Stone, röportaj esnasında duygusal anlar yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 16:23 Güncelleme: 27.04.2024 - 16:23
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        Hollywood yıldızı Sharon Stone, TRT World'e konuk oldu. Stone, İskoçya'nın eski Başbakanı Alex Salmond'ın sunduğu 'Turkish Tea Talk' (Türk Çayı Sohbeti) programında gözyaşlarını tutamadı.

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        2013’te HIV / AIDS'li insanlar için yaptığı çalışmalardan dolayı Nobel Barış Zirvesi Ödülü'nü kazanan Sharon Stone, barış yanlısı aktivistlerle çalışmaya başladığından beri büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

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        Uzun yıllardır barış gönüllüleri ve daha birçok toplumsal mücadele alanında gönüllü olarak yer alan oyuncu, insani yardım görevlerinde çalışırken tanıştığı insanları çok sevdiğinden bahsetti. Stone, o anlarda duygularına hâkim olmayarak gözyaşlarına boğuldu.

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        Sharon Stone; "Bu insanlar o kadar cesur ki... Bunlar benim insanlarım, bu insanlarla sokakta durabilirim, bu insanlarla hayatımı riske atabilirim, onlar beni anlıyor ve ben de onları anlıyorum" dedi.

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        Zamanını Los Angeles'taki evinde resim yaparak geçiren Sharon Stone'un ilk tablosu 30 bin dolara satılmıştı. Ünlü yıldız, yaptığı resimleri Alex Salmond'a gösterdi.

        #sharon stone
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