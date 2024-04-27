O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!

İstanbul'da olay dün sabah saatlerinde İkitelli Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. 35 yaşındaki Süleyman Göv elindeki bıçakla çevredekileri tehdit ederek ilerledi.

İKİ KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI DHA'da yer alan habere göre Göv, Ercan Özer ve Suriyeli El Muhammed Hayrullah'ı bıçakladı. Çok sayıda ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

POLİS "TESLİM OL" ÇAĞRISINDA BULUNDU REKLAM Polis, elinde bıçak bulunan Süleyman Göv'e teslim olması yönünde uyarıda bulundu. Göv, polis ekiplerinin ihtarına karşı elindeki bıçağı bırakmadı.

BACAĞINDAN VURULDU HASTANEYE KALDIRILDI Polis memurunun üzerine doğru gelen Göv bacağından vuruldu. Yaralanan Göv ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Süleyman Göv'ün daha önce 3 suç kaydının olduğu tespit edildi.