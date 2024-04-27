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        Haberler Gündem 3. Sayfa O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!

        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!

        İstanbul Küçükçekmece'de, çevredekileri tehdit edip iki kişiyi de bıçaklayan 35 yaşındaki Süleyman Göv, polis tarafından bacağından vurarak gözaltına aldı. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 15:43 Güncelleme: 27.04.2024 - 15:48
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        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
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        İstanbul'da olay dün sabah saatlerinde İkitelli Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. 35 yaşındaki Süleyman Göv elindeki bıçakla çevredekileri tehdit ederek ilerledi.

        İKİ KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI

        DHA'da yer alan habere göre Göv, Ercan Özer ve Suriyeli El Muhammed Hayrullah'ı bıçakladı. Çok sayıda ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

        POLİS "TESLİM OL" ÇAĞRISINDA BULUNDU

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        Polis, elinde bıçak bulunan Süleyman Göv'e teslim olması yönünde uyarıda bulundu. Göv, polis ekiplerinin ihtarına karşı elindeki bıçağı bırakmadı.

        BACAĞINDAN VURULDU HASTANEYE KALDIRILDI

        Polis memurunun üzerine doğru gelen Göv bacağından vuruldu. Yaralanan Göv ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Süleyman Göv'ün daha önce 3 suç kaydının olduğu tespit edildi.

        YARALILARIN DURUMU İYİ

        Bu arada Süleyman Göv 'ün Ercan Özer'i kolundan, El Muhammed Hayrullah'ı ise karnından bıçakladığı belirtildi. İki yaralının da durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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