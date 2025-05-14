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        Haberler Ekonomi Para Krediler ABD'de mortgage başvuruları arttı - Para Haberleri

        ABD'de mortgage başvuruları arttı

        ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,86'ya çıkarken, başvurular yüzde 1,1 arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 22:41 Güncelleme: 14.05.2025 - 22:41
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        ABD'de mortgage başvuruları arttı
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        Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 9 Mayıs'ta sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

        Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 1,1 yükseldi.

        Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 2 artarken, yeniden finansman başvuruları yüzde 0,4 geriledi.

        Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,84'ten yüzde 6,86'ya çıktı.

        Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,17'den yüzde 6,12'ye geriledi.

        MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı Mike Fratantoni, geçen hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının beklendiği gibi geçmesi ve piyasa hareketlerinin etkisiyle 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının sınırlı bir artış göstererek istikrarlı bir seyir izlediğini belirtti.

        Haftanın öne çıkan haberinin konut satın almaya yönelik mortgage başvurularındaki artış olduğuna işaret eden Fratantoni, "Ekonomik belirsizliklere rağmen konut stokundaki artış sayesinde, son iki yıldan farklı olarak, satın alınabilecek daha fazla mülk bulunuyor ve bu arz artışı daha fazla işlem yapılmasını destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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