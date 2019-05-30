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ABD'deki kızamık salgınında vaka sayısı 971'e çıktı

AA

ABD'de New York başta olmak üzere birçok eyalette devam eden kızamık salgınında, 2019 başından bu yana kaydedilen vaka sayısı bine yaklaştı

ABD

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ABD'nin birçok eyaletinde görülen kızamık salgınıyla ilgili güncel rakamları açıkladı. 

Salgının görüldüğü eyalet sayısının 26'ya çıktığına işaret edilen açıklamada, görülen toplam vaka sayısının ise 971'i bulduğu belirtildi.

2000 YILINDA KIZAMIĞI TAMAMEN YENDİKLERİNİ DUYURMUŞLARDI

ABD'de bu yıl başından beri kaydedilen kızamık vakaları, son 25 yılın en yüksek oranını teşkil ediyor. ABD, 2000'de kızamığı tamamen yendiğini duyurmuştu ancak bu yıl kızamık hastalığı yeniden nüksetti. 

New York kentinde ay başında özellikle Yahudilerin yoğun yaşadığı bölgelerde yayılan kızamık hastalığı nedeniyle acil sağlık durumu ilan edilmişti.

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