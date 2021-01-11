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Geçen hafta ABD Kongresi'nin ABD Başkanı Donald Trump destekçileri tarafından basılması sonrası, Trump yanlısı grupların Demokrat Partili Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın yemin töreni sırasında da başkent Washington DC.'de gösteri düzenleyeceklerini duyurması Ulusal Park ve Anıt Parkları Hizmetleri Kurumu'nu harekete geçirdi.

Kurumun konuya ilişkin açıklamasında, "ziyaretçilere ve park kaynaklarına yönelik ciddi tehditten" dolayı park alanlarının ve yolların kapatılacağı ifade edildi.

Açıklamada, alınacak tedbirlerin kapsamına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"6 Ocak'ta ABD Kongresindeki isyana karışan gruplar, 20 Ocak'ta yapılacak 59'uncu Başkanlık Yemin Törenini de akamete uğratma tehdidinde bulunmaya devam ediyor. Buna birçok park alanında yapılacak gösteriler de dahildir. Buna karşı, Ulusal Park Hizmetleri 11 Ocak 2021'den başlamak üzere 24 Ocak 2021'e kadar Washington Anıtı'nı ziyaretçilere kapatacak ve kamu ile park kaynaklarının güvenliği için gerek gördüğü takdirde Ulusal Park ve Anıt Parklar içerisindeki yol, park alanları ve tuvaletleri de geçici olarak kapatacaktır."

ABD'de seçilmiş Başkan Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni yaklaşırken, Federal Soruşturma Bürosu'nun ülkenin 50 eyaletinin başkentlerindeki kongre binalarında silahlı protestoların olacağı konusunda bülten yayımladığı ortaya çıkmıştı.

ABD KONGRE BASKINI

Trump'ı destekleyen on binlerce gösterici 6 Ocak'ta Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmış ve ABD Kongresi'ne yürümüştü.

Polis barikatlarını aşan bir grup gösterici Kongre'ye girmiş ve ülkede infiale yol açan görüntüler ortaya çıkmıştı.

Çıkan çatışmalarda biri polis 5 kişi ölmüş ve olayların bastırılması için Kongre'ye ABD Ulusal Muhafız birlikleri sevk edilmişti.

Olayların ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e olayları azmettirdiği gerekçesi ile Trump'ı Anayasanın 25. Maddesi kapsamında görevden alması çağrısında bulunmuştu.

Demokratlar bugün de Trump'a yönelik azil sürecinin başlatılması için karar tasarısı sunmuştu.