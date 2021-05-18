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İzlanda'nın başkenti Reykjavik'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İzlanda Dışişleri Bakanı ile birlikte yaptığı ortak brifingde, Rusya'nın özellikle Kuzey Denizi rotasından geçen yabancı gemilerle ilgili olarak uluslararası hukuka aykırı olan yasa dışı deniz iddiaları öne sürdüğünü gördük.'' açıklamasında bulundu.

ABD uzun süredir Rusya'yı yabancı gemilerden geçiş izni talep etmekle ve Rus deniz pilotlarının gemilere binmesini istemekle suçluyor. Buna uymayan gemilere karşıysa güç kullanma tehdidini öne sürmüştü.

ABD uzun süredir Rusya'yı yabancı gemilerden geçiş izni talep etmekle ve Rus deniz pilotlarının gemilere binmesini istemekle suçluyor. Buna uymaya gemilere karşıysa güç kullanma tehdidini öne sürmüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, geçen gün Rusya'nın bu bölgedeki faaliyetlerinin tamamen meşru ve yasal olduğunu söylemişti.

ARKTİK BÖLGESİ JEOPOLİTİĞİ

ABD donanması geçen yıl iki defa bölgede tatbikat gerçekleştirdi.Rusya'ya yakın yerlerde tatbikat gerçekleştiren ABD ve Rusya arasında bu bölgede stratejik çıkarlar söz konusu. Farklı ülkelerin de dahil olduğu mücadelede, Anadolu Ajansı bu bölgede 90 milyar varil petrol, 48 trilyon metre küp doğalgaz ve 44 milyar varil doğalgaz sıvısı tespit edildiğini aktarmıştı.