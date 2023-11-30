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ABD Kongre üyelerinden Gazze için açlık grevine destek ABD'de bir grup Kongre üyesi, Beyaz Saray'ın önünde Gazze'de 'kalıcı ateşkes' talebiyle açlık grevi başlatan aktivistler, oyuncular ve yerel siyasetçileri ziyaret ederek eylemlerine destek verdi Anadolu Ajansı Giriş: 30.11.2023 - 11:21 Güncelleme: 30.11.2023 - 11:22 facebook

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Beyaz Saray'ın önünde, aralarında oyuncu Cynthia Nixon'ın da bulunduğu bir grup aktivist, oyuncu ve yerel siyasetçinin başlattığı açlık grevi sürerken ABD Kongre üyelerinden eyleme destek geldi. Grev yapanları ziyaret eden Kongre üyelerinin arasında bulunan Filistin asıllı Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib, burada yaptığı konuşmada, milyonlarca ABD'linin Gazze'deki şiddetin son bulması için çağrı yaptığını anımsattı.

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"İNSANİ HİÇBİR YANI YOK" Filistin asıllı Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib, Gazze'de çatışmalara verilen insani araya işaret ederek "Dostlarım, masum sivillere tekrar bombalanmadan önce birkaç gün müsaade vermenin insani hiçbir yanı yok. Bu şiddete kalıcı bir şekilde son verilmesi ve tekrar şiddetin başlatılmaması çağrısında bulunuyoruz. Geçici ara yeterli değil. Hemen şimdi kalıcı ateşkese ihtiyaç var" dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'in, Gazze'de ateşkes çağrısı yapan Kongre üyeleri için "çirkin ve utanç verici" ifadelerini kullanmalarını eleştiren Tlaib, "Asıl, masum sivillerin ve çocukların bombalanması çirkin ve utanç vericidir. Ateşkese, şiddetin ve cinayetlerin bitmesine destek vermeyi reddetmek çirkin ve utanç vericidir" diye konuştu.