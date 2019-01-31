ABD 'Kutup Girdabı'na kapıldı: -54 dereceye varan aşırı soğuklarda en az 7 kişi öldü

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ABD'nin ortabatı eyaletlerini vuran ve "kutup girdabı" adı verilen aşırı soğuk hava dalgası en az yedi kişinin ölümüne yol açarken, bazı şehirlerin toptan kapanmasına yol açtı.
Chicago'da hava sıcaklığı -30 dereceye, Kuzey Dakota'da da -37'ye düştü.
Dondurucu soğuklar 250 milyon ABD'liyi etkilerken, 90 milyon kişinin -17 derece ya da altını göreceği belirtiliyor.
Büyük Göller Bölgesi'nden New England'a kadar kar yağışı bekleniyor. Wisconsin eyaletinde 60 santimetre, Illinois'de de 15 santimetre kalınlığında kar yağışı bekleniyor.
Ülkenin orta batısındaki Wisconsin, Michigan ve Illinois eyaletlerinde, hatta Derin Güney adı verilen normalde daha sıcak Alabama ve Mississippi eyaletlerinde dondurucu hava nedeniyle acil durum ilan edildi.
Ulusal Hava Durumu Hizmetleri NWS, böyle aşırı soğuklarda, dışarıda sadece 10 dakika kalınması halinde bile soğuk ısırması olabileceği uyarısı yaptı.
Kuzey Dakota'daki Grand Forks bölgesinde -54 derecelik sıcaklık kaydedildi.
ABD'nin iç kesimlerindeki 20 milyon kişinin bu haftasonuna dek -28 derece ya da daha altında sıcaklıklar görmesi bekleniyor.
Associated Press, iki Michigan eyaleti sakininin mahallelerinde ölü bulunduğunu duyurdu.
Yetkililer, birinin üzerinde uygun giysiler olmadan çıktığı sokakta yönünü kaybetmiş olabileceğini söyledi.
Milwaukee, Wisconsin'de 55 yaşındaki bir adam, kar kürediği sırada yığıldığı yerde donarak hayatını kaybetti.
Pekin Illinois'de 82 yaşındaki bir adam evinin dışında hipotermiden öldü.
Chicago yakınlarında da 75 yaşındaki bir adam kar küreme aracının çarpması sonucu öldü.
Indiana eyaletinin kuzeyinde de genç bir çift, buzlanan yolda yaptıkları kazada hayatlarını kaybetti.
10 eyalette posta dağıtımı durduruldu, yüzlerce okul, kolej ve üniversitede eğitime ara verildi.
Wisconsin eyaletinde, kamyonlarda donması nedeniyle bira dağıtımı durduruldu.
Iowa eyaletinde yetkililer, halka dışarı çıkmaları durumunda "derin nefes almamaları ve mecbur kalmadıkça konuşmamaları" tavsiyesinde bulundu.
Orta Batı eyaletlerindeki çiftçiler, hayvanlarını soğuktan korumak için önlemler almaya başladı.
80 bin evsizin yaşadığı Chicago'da "ısınma merkezleri" kuruldu.
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