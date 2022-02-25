ABD'li üst düzey yetkiliden yaptırım açıklaması 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından ABD Başkanı Biden yaptırım paketini açıklarken, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Ekonomi Danışman Yardımcısı Daleep Singh, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya karşı açıkladığı yaptırımların ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

Singh'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün açıkladığımız yaptırımların sonucunda, önümüzdeki ay içerisinde ne bekleyebiliriz? Çok yoğunlaşmış negatif bir geri dönüş görebiliriz Rus piyasalarında. Yüksek oranda sermaye çıkışlarını, enflasyonun arttığını, satın alma gücünün düştüğünü görürüz.

Finansal yaptırımlar konusunda bunları bekleyebiliriz. Bunların hepsi Rusya için bir hezeyan olacak. Buradan yayılan bir etki göreceğiz.

Bizim yaptırımlarımızın amacı bunu Rusya için stratejik bir başarısızlık haline getirmek. 21. yüzyılda stratejik başarı bir toprağı almak değil. Bu yüzyılda stratejik güç, ekonomik güç, teknoloji, gelişmişlikle ölçülüyor.

Biz bunu net şekilde Rusya işgali devam ettirirse neler olabileceğine dair sinyal verdik. Bu şiddette bir ekonomik maliyet her lider için önemlidir. Onun halkının yaşam standartlarını etkiler. O yüzden yanlış yaptı.

Birleşik Krallık'ın Rusya'yı SWIFT sisteminden çıkarma teklifine dair bir şey söylemem. Yaptırımlar sonuç doğuracaktır. Bunu ortak ve müttefiklerimizle eşgüdüm halinde yapıyoruz.

Bütün seçenekler halen masada. Maliyeti istediğimiz zaman ve şekilde arttırabiliriz. Putin bugün olanları gördükten sonra bunu ciddiye almalı. Vladimir Putin'in parasının nerede olduğuna dair bir yorum yapmayacağım.

Diplomasi yolu her zaman açıktır. Diplomasi hiçbir zaman ölmez. Ancak mevcut koşullarda işgalin hemen arkasından bu seçenek mümkün değildir. Eğer bir dönüşüm olursa, temel prensipler, mesela komşuların sınırlarına, egemenliğine saygı duymak; o zaman farklı durum ortaya çıkar ancak şu an o noktada değiliz."

PSAKİ: BAŞKAN SAHAYI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

"Bazı detaylar sunduk. Sahadaki olayları yakından takip ediyor. Birkaç kez Ulusal Güvenlik Danışmanı, BM Güvenlik Elçisi ile görüştü. Danışmanından saat 11.00'de bilgi aldı. Başkan yakından takip etmeye devam ediyor. Bu sabah savunma ve istihbarat ekibinden sahadaki durumla ilgili bilgi aldı. Kongredeki liderlerle görüştü, bilgi aldı, onlara bilgi verdi. Onların sorularını yanıtladı. Günü bu şekilde geçti Başkanın.

Zelenskiy'le telefon görüşmesi olmadı. Liderlerle görüşmeye devam edecek. Biz de sizi güncelleriz. Şu anda güvenlik sorularına girmeyeceğiz. Ancak Başkan Zelenskiy'le temas halindeyiz.

NATO'nun şemsiyesi altında binlerce askerimiz bekliyor. Ancak kararın NATO tarafından alınması lazım. Altyapımıza siber saldırı olmadı.

"RUS HALKI SOKAKLARDA PROTESTO EDİYOR"

Siber saldırı da NATO üyeleri arasında konuşulan bir konu. Bizim şu anda yapmaya çalıştığımız şey, insani destek. Bu konuda en büyük sağlayıcısı olduk Ukrayna'nın. 52 milyon dolarlık yardım ulaştırdık 1 yıl içerisinde. Ek fonlama ve malzeme taahhüdünde bulunduk. Destek hizmetleri, temiz su, hijyen, barınma, sağlık gibi desteklere ihtiyaç oldu. Daha fazlasını da yapabiliriz. Bu sadece bir adım.

Rusya'daki protestoları görüyoruz, Rus halkını sokaklarda görüyoruz. 2014'te Rus askerlerin gönderildiğini kabul bile etmemişlerdi. Hatta cesetler gelirken bile kabul edilmemişti. Şu anda Rus halkından bir itiraz var. Daha fazlası beklenebilir. Putin'in sert tutumuna rağmen böyle bir şey olması önemli. Kremlin'in propagandasına rağmen bazı Rusların yaptıklarını görmek önemli.

Çok istihbarat kısmına girmeden, tabii ki sokakta protestolar olduğunu söylemiştim. Putin'in önceki gün toplantıya bakarsanız çok ilginçti. İstihbarat başkanı ile karşılıklı konuşması. Bu açık kaynaklı da olabilir. Biz Ukraynalıların taleplerde bulunduğunu görüyoruz. ABD göçmen kabul etmeye hazır. Çoğu komşu ülkelere ve Avrupa'ya gitmek isteyecekler. Mesela Polonya'da artan sayıda mülteci göçü olduğunu görüyoruz. İhtiyaçlar konusunda Avrupalılar ile bir süredir konuşuyoruz.

"UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERMEYECEĞİZ"

Başkan bu konuda hazırlıklı. Belli sayıda ülke var, onlar da açık olduğunu belirttiler. Çoğunun Avrupa ülkelerine gireceğini tahmin ediyoruz. Başkanın ABD askerini Ukrayna'ya savaşa gönderme gibi herhangi bir niyeti yok.

Devam eden çabalar var. Yönetimin başından bu yana özel sektörün güçlendirilmesi için, siber güvenlik korumalarında çok ciddi ilerleme gördük. Birkaç aydır devam eden bir şey bu. Böyle durumlarda çeşitli sektörlerle yakından etkileşim kuruyoruz.

Petrol detaylarıyla ilgili detaya girmeyeceğim. Şu anda olan şeyleri tekrarlayabilirim. Başkan dünyanın çeşitli liderleri ve kendi güvenlik ekibiyle konuşuyor. Küresel petrol piyasasının etkisini azaltmaya çalışacağız.

Bizim attığımız adımlardan bir tanesi doğalgaz kısıtlaması. Bizden çok Avrupa'yı etkileyecek bir konu olur. Ortaklarla iletişim kurarak mesela Avrupa'daki ülkeler, Japonya gibi ülkelere onların da Avrupa'ya yönlendirilmesi olabilir. Bunun etkisini azaltmak için çalışıyoruz.

"UKRAYNA LİDERİNİN LOKASYONUNU BİLİYORUZ"

Rus askerlerinin Çernobil tesisinden bazı çalışanları rehin aldıklarını biliyoruz. Nükleer atık tesislerinin korunması tabii ki önemli bir konu. Tutsakların bırakılması önemli. Bununla ilgili daha fazla yorum yapmayacağım.

Başkan Zelenskiy'nin lokasyonunu biliyoruz. Kendisiyle temas halindeyiz.

Putin'in zihnini okumak kolay değil. Atmaya çalıştığımız adımlardan bir tanesi, bireyleri düşünürken aile üyelerine de yaptırım uyguladık. Parayı aile üyeleri arasında aktarmak geçmişte yaptıkları bir taktik. Bankacılık ve finansal durumlar söz konusu olunca çok büyük bir yüzde. O yüzden bunu planlamaları zor olacaktır.

Finansal sektör ülkede ciddi olarak sıkışacak. Yapılanlar büyük çaplı ve önemliydi. Rusya'nın finans kurumlarından 10 tanesine yaptırım uygulanması ve ihracat sektörü büyük çaplı adımlar.

Çin'in ne tür bir etkisi olabileceği konusunda tam emin değilim. G-7 ortaklarına bakarsak ABD ve Avrupa yüzde 50'sini oluşturuyor. O yüzden yaptırımların etkisine karşı yeterli güçleri olmayacak."