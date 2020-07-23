AA

Federal Soruşturma Bürosu (FBI),ABD'nin San Francisco kentindeki Çin Başkonsolosluğunun, Amerikan vizesi almak için yalan beyanda bulunduğu ortaya çıkan bir Çin vatandaşını sakladığını iddia etti.

San Francisco Bölge Mahkemesi kayıtlarında yer alan bilgilere göre, FBI'ın, 20 Haziran’da yaptığı sorgulamada, Çin vatandaşı Tang Juan'ın ABD'de eğitim araştırması yapmak için yalan beyanda bulunduğu, 26 Haziran'da ise, aleyhinde vize dolandırıcılığı davası açılan Tang Juan'ın Çin'in San Francisco'daki Başkonsolosluğuna sığındığı ve halen başkonsolosluk binasında bulunduğu ileri sürüldü.

AA'nın haberine göre; mahkeme belgelerinde, aslen Chen Song isimli Çin vatandaşıyla ilgili vize sahtekarlığı konusunda yapılan bir araştırma çerçevesinde, FBI yetkililerinin Tang Juan'ın Çin'in San Francisco Başkonsolosluğuna sığındığını tespit ettiği detayına yer verildi.

ASKERİ EĞİTİM ALMADIĞINI BİLDİRMİŞ

Amerikan Hükümeti tarafından mahkemeye sunulan suç duyurusunda, geçen sonbaharda California Davis Üniversitesinde biyoloji alanında araştırma yapmak için J-1 vize türüne başvuran Çin uyruklu kadın araştırmacının, daha önce hiç askeri eğitim almadığı ve Çin Komünist Partisi üyesi olmadığını söylediği kaydedildi.

FBI görevlilerinin ise Tang Juan'ın internette askeri üniformayla çekilmiş fotoğraflarını bulduğu bildirildi.

Beyaz Saray tarafından, 29 Mayıs tarihinde, askeri eğitim içeren üniversitelerden mezun olan Çinli öğrencilerin Amerika'ya girişini engelleyen bir Başkanlık Kararnamesi yürürlüğe sokulmuştu.

20 Temmuz tarihli mahkeme belgelerinde, "Çin'in San Francisco Başkonsolosluğu, FBI tarafından, tutuklanmaktan kaçan Tang Juan'ı saklamakla" suçlanıyor.

Söz konusu davanın, ABD ile Çin arasında, ekonomik casusluk konusunda gerilimin arttığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekti.

Dün, ABD hükümeti, başkonsolosluk binası dışında belge imha edildiği ihbarının ardından, Teksas eyaletinin Houston kentindeki Çin diplomatik misyonunun 72 saat içinde kapatılması talimatını vermişti.