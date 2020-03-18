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Avrupa'da üretilen Airbus uçaklarına uygulanan gümrük vergileri yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarılması bekleniyor. ABD bu karar ile Avrupa Birliği'ni (AB) Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) hava yolu firmalarına devlet yardımı yapmasının kurallara uygun olmadığı kararına uymaya zorluyor.

AB de WTO'nun emsal kararı ile ABD hükümetinin Boeing'e yardım yapmasının önüne geçmek için ABD menşeili ürünlere gümrük vergisi getirmeye hazırlanıyor.

Birçok AB yetkilisi G7 ülkelerinin küresel ekonomiyi etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadelede işbirliği yapılması çağrısına rağmen ABD'nin kararında değişiklik olmayacağını beklediklerini belirtti.

Airbus sözcüsü Clay McConnel da Washington cephesinin karar değiştireceğine yönelik bir işaret bulunmadığını belirtirken ABD ve AB arasında on beş yılı aşkın süredir uygulanan devlet yardımları üzerindeki tartışmayı bitirecek bir anlaşmaya varmaya davet etti.

McConnel yaptığı açıklamada "Küresel KOVİD-19 salgını ve havacılık endüstrisine olan etksi bu tartışmanın rafa kaldırılmasını v endüstrinin geleceği için sürdürülebilir bir çözüm bulmamız gerektiğini gösteriyor" dedi.