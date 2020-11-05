ABD seçimleri: Trump hangi eyaletlerde yargı süreci başlatıyor, mahkemeden talepler neler?

ABD Başkanı Donald Trump'ın temelsiz bir iddiayla usulsüzlük yapıldığını öne sürmesi ve seçim sonuçlarını Yüksek Mahkeme'ye götüreceğini söylemesinden bir gün sonra dört eyalette yargı süreci başlatmaya hazırlanıyor.

Trump'ın ekibi, oy sayımının devam ettiği Georgia, Michigan, Wisconsin ve Pennsylvania'da sayım sürecine itiraz ederek, konuyu mahkemeye taşıdı. Bu eyaletlere başkalarının da eklenebileceği söyleniyor.

Trump ve yakın danışmanları, oylama sürecinde usulsüzlük yapıldığını ve seçimlerin kendilerinden çalındığını öne sürüyor. Ancak bu iddialarına ilişkin somut bir bilgi ya da kanıt ortaya koyabilmiş değil. Üstelik, geçmişe dönük yapılan araştırmalar ABD'de seçim usulsüzlüklerine çok ender rastlandığını ortaya koyuyor.

ABD kanunları çerçevesinde, adaylar sonuçların birbirine çok yakın çıktığı durumlarda eyalet bazında yeniden sayım talebinde bulunabiliyor.

Trump'ın ekibi bazı eyaletlerde oy sayımının durdurulmasını talep ederken, bazılarında da yeniden sayım istiyor.

Hangi eyalette yargı süreci başlatıldı?

Trump'ın ekibinden yetkililer, Wisconsin eyaletinde "bazı bölgelerde tutarsızlıklar" olduğu gerekçesiyle oyların tekrar sayılması için resmi başvuruda bulunacaklarını söylediler.

Şu ana kadar buradan gelen sonuçlar, Biden ile Trump arasındaki farkın yüzde 1'in altında olduğunu gösteriyor. ABD basınının yaptığı tahminlere göre, 10 delegesi bulunan bu eyaleti Biden'ın kazanması bekleniyor.

Michigan'da da oy sayımının durdurulması talebiyle mahkemeye gidiliyor. Trump'ın Kampanya Müdürü Bill Stepien, Michigan eyaletinde postayla kullanılan oyların sayımının durdurulmasını istediklerini söyledi.

Seçimin akıbeti açısından kritik önem taşıyan eyaletlerden Michigan'da seçimi Biden'ın kazandığı tahmin ediliyor. Seçici Kurul'da 16 delegesi bulunan Michigan'ı 2016 yılında Trump kazanmıştı.

Stepien konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Michigan'da sayım sürecinin yeterince şeffaf ilerlemediğini öne sürdü.

Eyaletin en büyük kenti Detroit'te oy sayım işlemini takip etmek talebiyle çok sayıda protestocunun toplanması üzerine güvenliği sağlamak için polis çağrıldı.

Detroit Free Press, protestocuların toplandığı sırada sayım işlemini takip etmek üzere oy merkezinin içinde halihazırda yaklaşık 200 gözlemcinin bulunduğunu bildirdi.

Trump kampanyası, bir diğer kritik eyalet olan Pennsylvania'da da iki dava başlattı.

Kampanya yetkilileri, "anlamlı bir şeffaflık sağlanana" kadar oy sayımının durdurulmasını istedi.

Başkan Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, buradaki hukuki süreci ulusal düzeye çıkaracaklarını söyledi.

Giuliani de seçimlerde usulsüzlükler olduğu yönündeki iddiaları yineledi. Ancak bu iddialara ilişkin herhangi somut bilgi ya da belge sunmadı.

Trump'ın ekibi, Georgia'da da oy sayımının durdurulması talebiyle mahkemeye gitmeye hazırlanıyor.

Yapılan açıklamada, eyaletteki bir seçim bölgesinde Cumhuriyetçi Parti gözlemcisinin süre dolduktan sonra teslim edilen 53 oy pusulasının "yasadışı bir şekilde" sayılacak oyların arasına koyulduğunu gördüğü öne sürüldü.

Trump'ın kampanyası ayrıca, destekçilerinden başlatacakları hukuki süreçlere maddi destek vermelerini ve bağış yapmalarını istedi.

https://twitter.com/JoeBiden/status/1324187178688196609

Biden'ın ekibinin tepkisi ne?

Biden ve başkan yardımcısı adayı Kamala Harris de taraftarlarından hukuki süreçlerle ilgili maddi destek talep etti.

Biden, kullanılan her oyun sayılmasını sağlamak için Biden Mücadele Fonu kurduklarını ilan etti.

Harris de Twitter üzerinden attığı mesajda, kullanılan oyların sayımının anayasal bir hak olduğunu belirtti.

Biden kampanyasının kıdemli hukuk danışmanı Bob Bauer, Trump'ın kurallara uygun şekilde kullanılmış oyları geçersiz kılma çabalarının hukuki bir zemini olmadığını söyledi.