Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri McConnell, Biden'ın zaferini kabul etti

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, uzun süren sessizliğinin ve Seçiciler Kurulu'nun onayının ardından, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ı tebrik etti.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri McConnell, Biden'ın zaferini kabul etti
HABERTURK.COM / AA

Kentucky Senatörü McConnell, Senatoda yaptığı konuşmada, Seçiciler Kurulunun dünkü oylamasının Biden'ın başkan olacağına yönelik şüpheleri ortadan kaldırdığını söyledi.

"Birçoğumuz başkanlık seçimlerinden farklı bir sonuç bekliyordu ama hükümet sistemimizde 20 Ocak'ta kimin başkanlık yemini edeceğini belirleyen süreçler var." diyen McConnell, "Seçiciler Kurulu konuştu. Bu nedenle bugün seçilmiş başkan Joe Biden'ı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

McConnell, ABD Başkan Yardımcılığına seçilen Kamala Harris'i de tebrik ederek, "Tüm Amerikalılar, ulusumuzun ilk kez bir kadın başkan yardımcısı olmasından gurur duyabilir." dedi.

TRUMP'IN PAYLAŞIMI

McConnell'ın Biden'ın zaferini kabul etmesinin ardından Trump'ın Twitter paylaşımı ise dikkati çekti.

Seçimlerdeki "usulsüzlük" iddialarından geri adım atmayan Trump, "Oy yolsuzluğuyla ilgili muazzam kanıt yağıyor" paylaşımında bulundu.

McConnell'ın, Biden'ı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den sonra tebrik etmesi de tepki çekti.

Putin, yeni ABD Başkanı'nı tebrik etmek için resmi sonuçların açıklanmasını beklemişti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dağlık Karabağ sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu
DÜNYAFransa Dışişleri'nden Dağlık Karabağ açıklaması
Yeni Zelanda´da helikopter düştü: 2 ölü, 3 yaralı
DÜNYAYeni Zelanda'da helikopter düştü: Ölü ve yaralılar ...
Dr. Fauci, Biden ve Trump'a bir an önce Kovid-19 aşısı olmalarını tavsiye etti
DÜNYADr. Fauci'den Biden ve Trump'a önemli tavsiye!
ABD Gıda ve İlaç Dairesinden reçetesiz Kovid-19 ev test kitine onay
DÜNYAABD'den reçetesiz test kitine onay
Kanada’da ilk aşı 89 yaşındaki Levesque’ye yapıldı
DÜNYAKanada’da ilk aşı yapıldı!
ABD Başkanlığı'na seçilen Biden, Küba ile ilişkileri yeniden normalleştirmeyi planlıyor
DÜNYASeçilmiş Başkan Biden'dan Küba planı!
Brezilyalı belgeselci, çekim yaparken telefonunu uçaktan düşürdü
DÜNYATelefonunu uçaktan düşürdü!
Pompeo'dan Rusya'ya "Doğu Akdenizdeki istikrarı tehdit ettiği "tepkisi
DÜNYAPompeo'dan Rusya'ya Doğu Akdeniz tepkisi
NATO, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı sonrasında 'çözüm' çağrısı yaptı
DÜNYANATO'dan ABD ve Türkiye'ye 'çözüm' çağrısı!
Son dakika... Moderna aşısının güvenilirliği teyit edildi!
DÜNYAModerna aşısının güvenilirliği teyit edildi!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X