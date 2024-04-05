Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD ve Çin orduları üç yıl sonra masaya oturdu: Pasifik'teki "tehlikeli karşılaşmalar" ele alındı

        ABD ve Çin orduları üç yıl sonra masaya oturdu: Pasifik'teki "tehlikeli karşılaşmalar" ele alındı

        ABD ve Çin ordularının, üç yıl aradan sonra Pasifik'teki tehlikeli gemi ve uçak manevralarının ve yakınlaşmalarının ele aldığını diyalog toplantısını gerçekleştirdiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 22:58 Güncelleme: 05.04.2024 - 22:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'nin gündemi 'tehlikeli karşılaşmalar'
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dönemin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2022'de Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyaretinin ardından askıya alınan Çin-ABD Askeri Deniz İstişare Anlaşması Görüşmeleri, 3-4 Nisan tarihlerinde Hawaii'de yapıldı.

        Biden ve Şi telefonda görüştü
        Biden ve Şi telefonda görüştü Haberi Görüntüle

        Denizlerde tehlikeli ve profesyonellik dışı yakınlaşmalara odaklanan toplantıda, her iki taraftan askeri ve sivil yetkililer son birkaç yılda operasyon güvenliği konusunda endişe yarattığını düşündükleri olayları gündeme getirerek tartıştı.

        ABD heyetine başkanlık eden Hint-Pasifik Komutanlığı Doğu Asya Politika Direktörü Albay Ian Francis, Çin ordusunu deniz istişare anlaşmasındaki yükümlülüklerine uymaya davet ettiklerini belirtti.

        REKLAM

        Francis, "Çin ordusuyla ve bölgedeki diğer silahlı kuvvetlerle açık, doğrudan ve anlamlı bir iletişim, kazaların ve iletişim hatalarının önlenmesi açısından önem taşıyor" dedi.

        Pentagon, Ekim 2023'te, ABD savaş uçaklarının son 2 yılda Çin uçaklarının tehlikeli müdahaleleriyle karşılaştığı 180 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Bunun önceki 10 yıldaki vakaların toplamından fazla olduğunun vurgulandığı açıklamada, "eğilimin kaygı verici olduğu" belirtilmişti.

        Askeri Deniz İstişare Anlaşması Görüşmeleri, en son 2019'da yüz yüze, 2021'de ise çevrim içi gerçekleştirilmişti.

        DİYALOG 21 KASIM'DA TEKRAR BAŞLAMIŞTI

        Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmiş, Pekin yönetimi, ziyaretin ardından Çin ile ABD arasında, askeri alandaki Savunma Politikası Eşgüdüm Görüşmeleri, Askeri Deniz İstişare Anlaşması Görüşmeleri ve Cephe Komutanları Görüşmeleri'nin askıya alındığını bildirmişti.

        ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 15 Kasım 2023'te San Francisco'da Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin marjında yaptıkları yüz yüze görüşmede, askeri iletişimin yeniden kurulmasını kararlaştırmıştı.

        Kararın ardından, ABD Genelkurmay Başkanı Charles Quinton Brown Jr, Çinli mevkidaşı Liu Cınli ile 21 Kasım 2023'te video konferans yöntemiyle görüşmüştü. Görüşme, askeri diyaloğun kesilmesinin ardından iki ülke orduları arasında ilk üst düzey temas olmuştu.

        Askeri iletişimin yeniden kurulmasının ardından Çin-ABD Savunma Politikası Eşgüdüm Görüşmeleri'nin ilki, 8-9 Ocak'ta Washington'da yapılmıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #çin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Döner bıçağı, sopalar ve silahlar konuştu
        Döner bıçağı, sopalar ve silahlar konuştu
        Erzincan'da 1 işçiye ulaşıldı
        Erzincan'da 1 işçiye ulaşıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        NATO lideri: Rus personeli karargahtan kovduk
        NATO lideri: Rus personeli karargahtan kovduk
        Kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü
        Kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü
        İsraillilerden Filistin'e destek protestosu
        İsraillilerden Filistin'e destek protestosu
        Merkez Bankası: Sıkı duruş sürecek
        Merkez Bankası: Sıkı duruş sürecek
        Hasan Arat'tan futbolculara ültimatom!
        Hasan Arat'tan futbolculara ültimatom!
        Faydaları saymakla bitmiyor: 1 sapı sadece 5 kalori!
        Faydaları saymakla bitmiyor: 1 sapı sadece 5 kalori!
        "Fenerbahçe de A takımla çıksın!"
        "Fenerbahçe de A takımla çıksın!"
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Bayram tatili yolunda feci kaza: Bir aile yok oldu
        Bayram tatili yolunda feci kaza: Bir aile yok oldu
        Ali Koç'tan Meler'e: Cesareti yoktu!
        Ali Koç'tan Meler'e: Cesareti yoktu!
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        En çok işçi aranan meslekler
        En çok işçi aranan meslekler
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bayram rotaları
        Bayram rotaları
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        Bade İşçil'den aşk açıklaması