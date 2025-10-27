Habertürk
        ABD'ye ait uçak ve helikopter düştü | Dış Haberler

        ABD'ye ait uçak ve helikopter düştü

        ABD'ye ait MH-60R Sea Hawk helikopteri ve F/A-18 Super Hornet savaş uçağı Güney Çin Denizi'nde düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 21:25 Güncelleme: 27.10.2025 - 21:25
        ABD'ye ait uçak ve helikopter düştü
        Güney Çin Denizi'nde, ABD Donanmasına ait bir MH-60R Sea Hawk helikopteri ve F/A-18 Super Hornet savaş uçağı 30 dakika arayla düştü.

        ABD Pasifik Filosundan yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi'nde rutin operasyonlar yürüten USS Nimitz uçak gemisinden havalanan MH-60R Sea Hawk helikopteri kalktıktan kısa süre sonra düştü. Helikopterdeki mürettebat yara almadan kurtuldu.

        Bu olaydan 30 dakika sonra ise yine aynı gemiden havalanan F/A-18 Super Hornet savaş uçağı düştü. Uçaktaki mürettebat da yara almadan kurtarılırken kazalara ilişkin soruşturma başlatıldı.

