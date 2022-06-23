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Haberler Dünya ABD Yüksek Mahkemesi'nden kritik 'silah düzenlemesi' kararı
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ABD Yüksek Mahkemesi, New York'un silah taşımayı zorlaştıran düzenlemesini iptal etti

ABD'de yaşanan birçok okul baskınının ardından vatandaşların silaha erişimini zorlaştırmak isteyen New York eyalet yönetimine mahkemeden onay çıkmadı. ABD Yüksek Mahkemesi, New York eyaletinin sivillerin silah taşımasını kısıtlamaya yönelik kararını Anayasa'nın 2. Ek Maddesi'ne aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

ABD Yüksek Mahkemesi'nden kritik 'silah düzenlemesi' kararı
ABD Yüksek Mahkemesi'nden kritik 'silah düzenlemesi' kararı
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HABERTURK.COM

Son günlerde artan silahlı şiddet olaylarıyla silah düzenlemelerinin gündeme geldiği ABD'de Yüksek Mahkeme, bugün tartışmalı bir karara imza attı.

New York eyaletinin kişilerin tabanca taşımasına belirli düzenlemeler ve kısıtlamalar getirdiği kararı değerlendiren mahkeme, 3'e karşı 6 oy ile düzenlemeyi iptal etti.

Yüksek Mahkeme'deki 6 muhafazakar yargıcın oyuyla alınan karara karşı çıkan 3 liberal yargıç ise muhafazakarları bu kararın "ölümcül sonuçlarını düşünmemekle" suçladı.

NEW YORK VALİSİ: ŞOK EDİCİ BİR KARAR

Kararın ardından açıklama yapan New York Valisi Kathy Hochul, "Kesinlikle şok edici bir karar. Bu kara gün sebebiyle çok üzgünüm" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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