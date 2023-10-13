Abdülmecid Dönemi Genel Özellikleri ve Önemli Olayları: Abdülmecid Dönemi Gelişmeleri, Siyasi Olayları, Yenilikleri ve Savaşları

Abdülmecid Dönemi Genel Özellikleri ve Önemli Olayları: Abdülmecid Dönemi Gelişmeleri, Siyasi Olayları, Yenilikleri ve Savaşları

Abdülmecid dönemi genel özellikleri ve önemli olayları: Abdülmecid dönemi gelişmeleri, siyasi olayları, yenilikleri ve savaşları II. Mahmud'un ardından Osmanlı Devleti'nin otuz birinci padişahı olarak tahta geçen Abdülmecid, 1839 ile 1861 yılları arasındaki 22 yıl boyunca Osmanlı toprakları üzerinde hüküm sürmüştür. Osmanlı tarihinin en önemli reformlarından bir tanesi olan Tanzimat Fermanı'nın yayınlandığı, Mısır sorununun çözüme kavuşturulduğu ve Rusya ile Kırım Savaşı'nın yaşandığı bir dönem olan Abdülmecid dönemi genel özellikleri ve önemli olayları nelerdir? Abdülmecid dönemi siyasi olayları ve gelişmeleri hangileridir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Yaşanan tüm bu siyasi gelişmelerin yanında, devletin kötü gidişatının engellenmesi için yapılan ıslahatlar da Abdülmecid döneminde tüm hızıyla devam etmiştir. Peki, Abdülmecid dönemi yenilikleri ve savaşları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Abdülmecid Dönemi Genel Özellikleri

II. Mahmud’un ardından Osmanlı Devleti’nin otuz birinci padişahı olan Abdülmecid döneminin ilk önemli olayı 1839 yılında yayınlanan Tanzimat Fermanı’dır. Bu ferman ile Batılılaşmanın ilk adımı atılmış ve tüm vatandaşların can, mal ve ırz güvenlikleri güvence altına alınmıştır.

Abdülmecid dönemi aynı zamanda Mısır sorununun çözüldüğü dönem olarak da dikkat çekmektedir. 1840 yılında düzenlenen Londra Konferansı neticesinde, Mısır; Kavalalı Mehmed Ali Paşa’ya bırakılmış ve Mısır’ın Osmanlı Devleti’ne düzenli olarak vergi ödemesi kararlaştırılmıştır.

Abdülmecid döneminde 1853 ile 1856 yılları arasında Kırım Savaşı yaşanmıştır. Rusya ile Osmanlı Devleti arasında yaşanan bu savaşta, İngiltere ile Fransa Osmanlı Devleti yanında yer almış ve Ruslar mağlup edilmiştir. Savaşın hemen ardından imzalanan Paris Antlaşması ile Osmanlı Devleti bir Avrupa devleti olarak kabul edilmiş, Eflak ile Boğdan’a özerklik verilmiş ve her iki taraf da savaşta kazandıkları yerleri iade etmişlerdir.

Ayrıca Paris Barış Konferansı esnasında Osmanlı Devleti 1856 yılında Islahat Fermanı’nı ilan etmiştir. Bu ferman ile Osmanlı ülkesinde yaşayan gayrimüslimlere mülk sahibi olabilme, kanun önünde eşitlik gibi haklar tanınmıştır.

Abdülmecid Dönemi Siyasi Olayları

1839 ile 1861 yılları arasını kapsayan Abdülmecid dönemi siyasi olayları ve gelişmeleri şu şekildedir:

1839 yılında Tanzimat Fermanı ilan edilmiştir. Bu ferman ile tüm vatandaşların can ve mal güvenlikleri teminat altına alınmış ve tüm Osmanlı tebaasına özel mülkiyet hakkı tanınmıştır. Ayrıca bu ferman, Osmanlıların batılılaşma yolunda attığı en büyük adımlar biri olarak kabul edilmektedir.

1841 yılında Boğazlar Antlaşması imzalanmış ve boğazlar, Osmanlıların egemenliği altında kalmıştır.

1853 ile 1856 yılları arasında Kırım Savaşı yaşanmıştır. Ayrıca Osmanlı Devleti il dış borcunu bu savaş esnasında İngiltere’den almıştır.

1856 yılında düzenlenen Paris Barış Konferansı’nda, Osmanlı Devleti bir Avrupa devleti sayılmıştır.

1856 yılında Islahat Fermanı ilan edilmiş ve bu ferman ile Osmanlı ülkesinde yaşayan gayrimüslimlere bir dizi haklar tanınmıştır.

Abdülmecid Dönemi Savaşları

Kırım Savaşı (1853 – 1856)

Rusya’nın sıcak denizlere ulaşması ve Osmanlı Devleti bünyesinde yaşayan Ortodoksların hamiliğine soyunması neticesinde gerçekleşen bu savaşta, İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti yanında yer almışlardır. Osmanlı Devleti’nin galip geldiği bu savaş neticesinde, Rusya’nın emelleri engellenmiş ve 1856 yılında Paris Antlaşması imzalanmıştır.

Paris Barış Konferansı’nda imzalanan bu antlaşma ile Karadeniz bağımsız bir deniz olarak kabul edilmiş, her iki devletin de burada donanma bulundurmamasına karar verilmiş ve Eflak ile Boğdan’a ise özerklik verilmiştir.

Abdülmecid Dönemi Yenilikleri

Yapılacaklar ıslahatlar için Meclis-i Ali Tanzimat kurulmuştur.

Karma mahkemeler açılmıştır.

Tanzimat Fermanı ile askerlik zorunlu hale getirilmiştir.

Jandarma ve polis teşkilatı kurulmuştur.

Maarif Nezareti (Millî Eğitim Bakanlığı) kurulmuştur.

Kız rüştiyeleri açılmıştır.

Tercüman-ı Ahval adındaki ilk özel gazete yayınlanmıştır.

Kaime adı verilen ilk kâğıt para basılmıştır.

Osmanlı Bankası kurulmuştur.

Kırım Savaşı esnasında ilk kez telgraf kullanılmıştır.

Dolmabahçe Sarayı inşa edilmiştir.

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