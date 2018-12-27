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İstanbul Avcılar'da geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan feci kaza kameraya yansıdı. Edinilen bilgiye göre, akan trafikte yolun karşısına geçmeye çalışan Kamile Özdemir (52) ve kardeşi Gülizar Işık, 34 AC 0580 plakalı Ali C. (49) yönetimindeki otomobilin feci şekilde çarpması sonucu metrelerce havaya fırlayarak yola düştü. Yaşanan kaza sonrasında araç sürücüsü şoka girerken, çevredeki vatandaşlar abla ve kardeşin yardımına koştu.
BİRİNİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
İHA'da yer alan habere göre kazayı gören vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kamile Özdemir ve kardeşi Gülizar Işık’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahale sonrasında abla ve kardeş hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılarından bir tanesinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
KAZAYA TANIK OLANLAR ŞOKE OLDU
Cumartesi günü sabah saatlerinde sırtlarında çantayla kursa giden ilkokul çocukları ise gözleri önünde yaşanan kaza sonrası neye uğraklarını şaşırdı. Çocuklar korku dolu anlar yaşarken, yanlarından geçen bir vatandaş, çocukları sakinleştirmeye çalıştı. Kazayı gören bir çocuk korkarak gözlerini kapatırken, yanında bulunan arkadaşına sarıldı. Daha sonrasında ise çocuklar birbirlerine sarılarak olay yerinden ayrıldı.
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