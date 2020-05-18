Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 150. 593'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 4.171 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 18 Mayıs Türkiye koronavirüs tablosu...

KORONAVİRÜS TABLOSU - 18 MAYIS 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım."

17 Mayıs (dün) koronavirüs tablosu aşağıdaki durumdaydı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 1158 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 31 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 150 bin 593 ve can kaybının 4 bin 171 olduğu açıklandı.

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DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS SON DURUMU

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 854 artarak 90 bin 996'ya yükseldi. İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 59 artarak 27 bin 709'a yükseldi.

İtalya'da 10 hafta süren karantina uygulamalarının ardından bugün ilk kez dükkanlar, restoranlar, kuaförler ve kafeler yeniden açıldı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 926 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 290 bin 678’e çıktı.

Brezilya Sağlık Bakanlığı internet sitesine göre, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 24 saatte 485 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 16 bin 118'e çıktı.

Ülkedeki vaka sayısı 7 bin 938 artarak 241 bin 80'e ulaştı.