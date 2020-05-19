Survivor 2020'nin 81. bölümünde adaya veda eden yarışmacı kim oldu? sorusu Survivor 2020 izleyicileri tarafından merak konusu. Kıyasıya mücadelenin ortaya konulduğu Survivor 2020'de son bölümde ödül oyunu için Ünlüler ve Gönüllüler takımı mücadele etti. Survivor'dan elenen yarışmacı belli oldu. İşte 19 Mayıs Survivor'da yaşananlar ve SMS sırlaması...

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 81. yeni bölümde bu akşam ada konseyinde SMS sonuçlarının ardından elenen yarışmacı belli olacak. Survivor eleme potasında Mert, Aycan, Yasin, Sercan ve Cemal Can isimleri yer alıyor.

SURVIVOR SMS SIRALAMASI (ÜNLÜLER VE GÖNÜLLÜLER)

Survivor'da bu hafta ada konseyinde Ünlüler ve Gönüllüler takımı SMS sıralaması belli oldu.

Survivor 2020 Ünlüler takımında Elif haftanın SMS birincisi oldu. Gönüllüler takımında ise Barış birinci oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da bu hafta yapılan oylamalar sonucunda eleme adayları belli oldu. Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler takımında eleme adayları Mert, Aycan ve Yasin oldu. Survivor'da bu akşam SMS oylamasında Ünlüler takımında birinci çıkan Elif, Sercan'ın ismini verdi. Gönüllüler takımında ise Barış, eleme adayı olarak Cemal Can'ın ismini verdi. Survivor'da eleme adayları Mert, Aycan, Yasin, Sercan ve Cemal Can oldu.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020’de Ünlüler ile Gönüllüler büyük ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Survivor 80. Bölümde oynanan ödül oyunu öncesinde iki takım, oyunda seçimi yapan takım olmak için avantaj oyunu oynadı. İki erkek iki kadın yarışmacıdan oluşan dörder yarışmacı bayrak yarışına çıktı. Ödül oyununda avantajı elde etmek isteyen yarışmacılar, bu oyunda da tüm performanslarını sergiledi. Kıran kırana geçen mücadele sonrasında Gönüllüler, az bir farkla avantaj oyununu kazandı. Böylece Gönüllüler, Survivor büyük ödül oyununda rakip takımdan yarışacağı kişiyi seçme avantajını elde etti.

İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. İlk dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı için bu oyun çok daha önemliydi. Bu oyunu muhakkak kazanma parolasıyla oyuna çıkan Ünlüler, oyuna da çok hızlı başladılar. Durumu 4-0'a kadar getiren Ünlüler takımı, Yunus Emre'nin üçte üç yaptığı dokunulmazlık oyununu rahat kazandılar. Ünlüler takımı, bu galibiyetle birlikte dokunulmazlık ile birlikte haftalık erzak paketini de kazandılar.