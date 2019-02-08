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Velayet değiştiği için Şeyma Subaşı, artık kızıyla ilgili fotoğraf ve videoları eskisi gibi rahat kullanamayacak. Kullanırsa eğer Ilıcalı’nın tedbir koydurma hakkı doğacak. Öte yandan Acun Ilıcalı’nın bu konuda da Şeyma’yı uyardığı gelen bilgiler arasında yer aldı.