1 | 50

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, 2. kapsül koleksiyonun kendisinden bir parça olduğunu belirten Şeyma Subaşı, “Pozitif enerjili ve renkli ruh halimle, yaşam biçimimi tasarımlara yansıttım. Birlikte hazırladığımız bu kapsül koleksiyonun her parçasında pozitif enerji ön planda. Koleksiyonun sizlerle buluşması için sabırsızlanıyorum” dedi.