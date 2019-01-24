Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Guido Senia haberlerine sessiz kaldı

Giriş: 24.01.2019 - 08:39 | Güncelleme:  

Şeyma Subaşı'nın 2. kapsül koleksiyonunun tanıtımı önceki gün ünlü isimlerin katılımıyla kendi kafesinde gerçekleşti. Atasay Kamer ve Şeyma Subaşı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen davete Dila Tarkan, Zeynep Çarmıklı, Ayşe Kucuroğlu, Pelin Kaya, Tolga Sezgin, Aslıhan Doğan Turan, Tuğçe Postoğlu gibi çok sayıda ünlü isim katıldı

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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, 2. kapsül koleksiyonun kendisinden bir parça olduğunu belirten Şeyma Subaşı, “Pozitif enerjili ve renkli ruh halimle, yaşam biçimimi tasarımlara yansıttım.  Birlikte hazırladığımız bu kapsül koleksiyonun her parçasında pozitif enerji ön planda. Koleksiyonun sizlerle buluşması için sabırsızlanıyorum” dedi. 

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    O HABERLERE SESSİZ KALDI

    Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan DJ sevgilisi Guido Senia ile samimi fotoğrafları hakkında yanında Melisa olmasından dolayı konuşmadı. Öte yandan Subaşı'nın hayranları davetin yapıldığı kafenin önünde fotoğraf çekilebilmek için adeta izdiham yarattı.

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    DİKKAT ÇEKEN İSİM

    Davete gelen isimler arasında Şeyma Subaşı’nın içeride Zeynep Ilıcalı’nın olmasından dolayı kovulduğu kafenin eski sahibi Ayşe Kucuroğlu’nunda olması dikkatlerden kaçmadı. Kucuroğlu ve Subaşı, birlikte fotoğraf çekildi.

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  • 28Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Guido Senia haberlerine sessiz kaldı - Magazin haberleri
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  • 29Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Guido Senia haberlerine sessiz kaldı - Magazin haberleri
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  • 33Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Guido Senia haberlerine sessiz kaldı - Magazin haberleri
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  • 34Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Guido Senia haberlerine sessiz kaldı - Magazin haberleri
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  • 35Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Guido Senia haberlerine sessiz kaldı - Magazin haberleri
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  • 36Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Guido Senia haberlerine sessiz kaldı - Magazin haberleri
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  • 37Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Guido Senia haberlerine sessiz kaldı - Magazin haberleri
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  • 38Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Guido Senia haberlerine sessiz kaldı - Magazin haberleri
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  • 39Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Guido Senia haberlerine sessiz kaldı - Magazin haberleri
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  • 40Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Guido Senia haberlerine sessiz kaldı - Magazin haberleri
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  • 41Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Guido Senia haberlerine sessiz kaldı - Magazin haberleri
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  • 44Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Guido Senia haberlerine sessiz kaldı - Magazin haberleri
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  • 45Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Guido Senia haberlerine sessiz kaldı - Magazin haberleri
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  • 46Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Guido Senia haberlerine sessiz kaldı - Magazin haberleri
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