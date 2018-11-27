Acun Ilıcalı ile olan 1 yıl 2 aylık evliliğini dün Silivri Adliyesi’nde sonlandıran Şeyma Subaşı, ayrılıktan sadece birkaç saat sonra Bebek’te bulunan mekanına gitmiş ve burada çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

"BYE BYE İSTANBUL"

Boşanmasının üzerinden 24 saat geçmeden kendisini havalimanına atan Şeyma Subaşı, apar topar İstanbul’dan ayrıldı. Subaşı, kızı Melisa’yı valizinin üzerinde taşırken çektiği videoyu ‘Bye bye İstanbul’ notuyla paylaştı. İşte o anlar...

"İKİMİZ DE ÜZGÜNÜZ"

Acun Ilıcalı, boşandıktan sonra dün gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

"İkimiz de üzgünüz. Konuştuk, denedik, ama ailemizi kurtaramadık. Yürümedi. Demek ki hayırlısı böyleymiş. Hayatta her şeyin bir çaresi var, bir tek ölüme çare yok. İkimiz için de iyisi olsun. Popüler olmamızdan dolayı sosyal medyada çok çirkin dedikodular çıkıyor. Lütfen bunlara rağbet edilmesin. İnsani yönden bakmanızı istiyorum. Biz aşkla ve severek evlendik. Gördüğünüz gibi saygıyla ayrılıyoruz."

ACUN ILICALI 125 BİN TL NAFAKA VERECEK

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ya aylık 125 bin TL nafaka verecek. 10 milyon TL'lik bir ev alıp kızları Melisa'nın (5) üzerine yapacak. Ayrıca Melisa'nın eğitim, sağlık giderlerini karşılayacak. Çiftin kızlarının velayeti annede kaldı.

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