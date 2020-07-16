Adalar'da uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL

AA

Hollanda'dan Adalar'a gelen bir kargo paketinde uyuşturucu bulunduğu ihbarını değerlendiren polis ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirirken konuyla ilgili beş kiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden üçü Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Hollanda'dan İstanbul Havalimanı'na gelen ve Büyükada'da bir adrese teslim edilmek üzere kargolanan pakette uyuşturucu madde bulunduğu bilgisini alan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.Kargo paketini takibe alan polis ekipleri, Z.B. (35) adına gönderilen paketin 8 Temmuz Çarşamba günü A.T. (37) ve Hollanda uyruklu I.P. (32) tarafından teslim aldığını belirledi. Polis, kargoyu teslim alan şüphelileri bahse konu adreste yakalayarak gözaltına aldı. Kargo paketinin içinde 205.18 gram Kratom tabir edilen uyuşturucu madde bulunduğunu tespit eden ekipler, narkotik köpekleriyle üç farklı adreste daha yaptıkları aramalarda 762,98 gram narkotik madde, 101 gram esrar, 439 gram kök halinde hint keneviri, 18.6 gram skunk ile şırınga ve hassas terazi ele geçirdi.Çalışmaların devamında kargo alıcısı Z.B. (35) ve konu ile bağlantısı bulundukları tespit edilen E.Y. (32) ve T.Y. (41) isimli şahıslar 10 Temmuz Cuma günü Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili yakalanan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.